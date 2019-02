Pil sám, chlastal se sousedem, byl na šrot, četla náhradní manželka

Pavla (29) je na mateřské a žije už patnáct let s přítelem Jaroslavem (31), který pracuje jako zámečník. Mají spolu dvě děti a psa a žijí v pronajatém dvoupokojovém bytě v paneláku v Ostravě.

Jaroslav nejen že podle Pavly málo mluví, ale když přijde z práce, nic doma nepomůže a raději se dívá na televizi, než aby šel s rodinou ven.



Náhradní manželka Petra (37) byla z nového prostředí od začátku zděšená. A to, že nechtěla do paneláku, byla nakonec ta nejmenší nepříjemnost. „Dětský pokoj je katastrofa. Na bytě vůbec není vidět, že by se tu uklízelo, jak píše maminka v manuálu. Tatínek je zakřiknutý, maminka to tady asi vede,“ zjistila záhy.

Po pár dnech pochopila, že Danečka má víceméně na starost devítiletá Nikolka. „ Danielek je zakřiknutý, myslím, že maminka se mu nevěnuje tak, jak má a všechno je to na Nikolce.“ Nemohla pochopit ani to, že když jde Pavla ráno nakoupit, nechává děti doma samotné.

„Postarám se o děti, o tatínka a vykouřím pár cigaret navíc,“ rezignovala na začátku. Smířila se i s tím, že když není hadr, vytírá se byt tričkem, a doufala, že až se vrátí domů, bude domácnost v takovém stavu, v jakém ji předala a dcera bude v pořádku. „Proč vy jste se přihlašovali?“ zeptala se Jaroslava po pár dnech.

„Pavla si přála...už jsem to zapomněl...,“ začal a až když mu dcera napověděla, doplnil „abych si hrál víc s dětmi když přijdu z práce.“ Připustil, že ještě než se narodil Daniel, pomáhal Pavle s domácností. „Oba jsme chodili do práce, tak jsme se střídali a já se zapojoval, ale když je doma, myslím, že by to měla zvládnout. Uvažovali jsme, že já půjdu na mateřskou a Pavla do práce. Mně by to nevadilo, ale nakonec jsme se rozhodli, že na ni půjde ona. “

Podle Petry by však měl táta víc zabrat a Pavle pomáhat, zatímco jeho přítelkyně by se měla víc starat o čistotu a o děti. „V manuálu stálo, že se tu budu nudit, ale se dvěma dětmi, domácností a psem je tu tolik práce, že se nejde nudit,“ divila se a brzy vzala chod rodiny do vlastních rukou.

Bez předchozí domluvy s Jardou vzala děti do restaurace na oběd, kde nikdy nebyly, a Danovi koupila židličku a stoleček. „Dáš mi účtenku a já ti to zaplatím,“ rozčiloval se pak večer Jarda. „Ale měla ses zeptat!“

Petřin pobyt v Ostravě se přehoupl do druhé poloviny. Nikolka i Dan podle ní potřebovali nové oblečení, a tak je, opět bez domluvy s Jardou, vzala na nákupy a utratila za ně přes tisíc korun.

„Nikolka měla evidentně strach, že se bude máma zlobit. Chtěla něco pěkného, ale bála se něco vybrat,“ líčila svoje dojmy Jardovi. „Bála jsem se, jestli nebude mamka křičet,“ špitla na vysvětlenou Nikola, zatímco Jarda se smířil se vším. „Teď tady velí Petra a s tím nic nenaděláme,“ rád přenechal zodpovědnost na náhradní manželce.



Při grilování mu Petra vyčetla, proč si nechce povídat. „Když nezačnu já sama na tebe mluvit, nic se od tebe nedozvím a nemám si s kým povykládat,“ posteskla si, ale Jarda jí vysvětlil, že nemluví s nikým.



„Ani s kamarády nechodím pivo, nemám si s kým popovídat o tom, co mě baví, o starých filmech i válečných, na ty se rád kouknu, ale jen když Pavla není doma,“ rozpovídal se. Den před koncem Výměny si na výletě v zábavním parku řekl, že by rád s dětmi trávil víc času, hrál si s nimi a chodit na procházky.

I Petra odjížděla s předsevzetím, že se bude doma o svého muže a dcerku víc starat. Petra totiž není v úplně typické partnerské situaci. Její manžel Jarek (49), který se živí jako živnostník, doma zastane všechno.

„Když přijdu domů a je uvařeno a naklizeno, tak co bych dělala? Chci, abys ubral na plynu a nedělal ženské domácí práce každý den,“ vyčítala mu a během Výměny jí došlo, že jí starání se o domácnost a dítě chybí. Z Ostravy odjížděla s tím, chce Jarkovi dokázat, že zvládne dělat věci, které má. Pomůže jí to k tomu, aby se necítila méněcenná.

Já jí taky neříkám, že je kráva!

Pavla z Ostravy na deset dní zamířila do vsi Daskabát, aby se tam místo Petry postarala o Jarka a jejich 3,5letou dceru Elinku.



Kamery potvrdily to, co Petra řekla. Jarek se o všechno postaral a Pavla si u něj v domku se zahradou připadala tak nějak navíc, a tak se řešil hlavně problém s pitím piva. Petra totiž tou dobou v Ostravě odvyprávěla celou historii. Po přestěhování do Daskabátu se seznámili se soudy a Jarek začal se sousedem popíjet.

„Začalo to jednou návštěvou v týdnu, pak dvě, tři a ve finále, když jsem si to začala psát, bylo už to šestkrát v týdnu a já chytla odpor k alkoholu. Tím, že nemám tátu a máme malou, bojím se, aby nepřišla o tátu, dokud nebude dospělá, protože nejsme nejmladší,“ vysvětlila.

Protože Pavla se k žádné práci neměla a Jarek všechno zastal, byla u něj v domku jak na dovolené. „Tatínek pomoc nechce, zvládá všechno sám, jsem tu přebytečný člověk,“ řekla si záhy a pobyt si užívala.

„Nenapadá mě, co bych mohla dělat,“ krčila rameny a měla alespoň čas vyprávět, jak to chodí u nich doma. „Děti vstávají kolem osmé a Nikola se o bráchu hned po ránu postará a pak mě jdou budit, takže když jsem se do výměny přihlásila, neměla jsem strach, co s Danem bude. Nikola se o něj dokáže komplet postarat od přebalení, krmení, koupání po převlékání. Napůl to bere jako povinnost a napůl, že mamince pomůže, aby toho neměla tolik na práci a mohla spinkat.“

V Daskabátu si všimla, že Elinka má tátu omotaného kolem prstu. „Jednoho dne ti to přeroste přes hlavu,“ řekla mu a dodala, že co princezna chce, to má. Zatímco Pavla seděla, pokuřovala, opalovala a mudrovala, Jarek se staral. Ostatně tak, jak je zvyklý i s Petrou.

„Já si raději všecko udělám sám, než abych otravoval. Snad se to zlepší a nebude jen sedět a kouřit na balkoně. Mě domácí práce baví. Soused mi řekl, že až mi narostou kozy, že si mě vezme,“ smál se po několika prvních dnech.

Jeden den se Pavla rozhodla uvařit rajskou omáčku. „Umím tři omáčky a ta je mezi nimi,“ vysvětlila. „Vařím jen základ, nechci být domácí typ, nebaví mě to. Jednou v životě jsem zkoušela knedlo vepřo zelo a povedlo se, ale tím, že je to náročné, tak to dělat nechci,“ svěřila se a ještě ten den se rozhodla uklízet. Místo prachovky použila vlhčené dětské ubrousky, a to i na televizní obrazovku.

„Já si tím jednou utřel brýle a vůbec jsem přes ně neviděl.. jsem v šoku,“ divil se Jarek, ale držel se. Ostatně, pohádali se jen jednou, když Pavle ujelo, že je blbý. „Na to nejsem zvyklej, to by mohl vzniknout konflikt,“ ohradil se a na kamery dodal: „Já jí taky neříkám, že je kráva.“

Změna velení po pěti dnech vlastně žádné změny nepřinesla. Pavla si přála, aby Jarek vydržel buď jeden den úplně bez piva, nebo do konce pobytu jen tři piva denně. Vybral si první možnost, ale stejně ji nedodržel. „To se nedá v těch vedrech. Já piju, ona kouří. A co?“

Když zůstala jeden den Pavla sama doma, svěřila se divákům, že má svého přítele Jardu ráda. „Většinou se pohádáme kvůli maličkostem a pak se nebavíme. Je pravda, že déle vydržím já, tichá domácnost pak může trvat dva i tři týdny. Když se pohádáme hodně, Jarda dokáže zařvat, bouchnout dveřma, pak odejde do jiné místnosti, což mě naštve ještě víc.“



Na přetřes přišly ještě zápisky ze starého kalendáře, který Pavla objevila v kuchyni: pil se sousedem, pil sám, chlastal se sousedem - na šrot ...zapisovala si Petra k jednotlivým dnům.

„Mohla by být trochu tolerantnější, není to tak hrozné,“ komentoval to Jarek a na Pavlinu adresu dodal: „Byla tady na dovolené, toto stvoření bych tu nechtěl mít. To je denně krabička cigaret, nelíbí se mi to. Jsem už celkem unavenej, nová manželka k nám nepřinesla nový vítr a až se žena vrátí, přál bych si, aby byla zase ta správná ženská jako před delší dobou, když jsme se poznali. Od jisté doby je nějaká nervózní.“

Cestou na závěrečné setkání sebevědomě prohlásil, že Petře bylo určitě hodně smutno, protože co má doma, to je nejlepší.

Slíbil, že bude mluvit. A zmlknul

U stolu, kde se oba páry setkaly, Petra pochválila Jardu za to, jak dokázal komunikovat. Ten slíbil, že se bude snažit víc zapojovat. Od té chvíle už mlčel.

Petra vytkla Pavle nejen špínu, zapáchající koberec, zanedbané oblečení dětí, ale i to, že Nikolka není pro Pavlu jen služka pro malého, ale že ho musí i vychovávat. „Nahrazuje mu maminku,“ padlo doslova.



Jarek své Petře vysvětlil, že se o Páju staral stejně jako se stará o ni. „Snažil jsem se jí všechno ulehčit. Předpokládám, že se změníš. Šel jsem do výměny, protože tě miluji. Když jsme se poznali, to bylo Jaroušku sem, tam a teď furt něco potřebuješ a křičíš na mě. Když jsi tam nebyla, nikdo nekřičel.“



Petra se bránila, že ještě před čtyřmi lety uklízela, prala, vařila, ale jak se narodila malá, změnilo se to. „Ty ses vžil do role matky a mně nezbývá nic jiného než na tobě hledat blbosti, a přitom mně ta práce chybí,“ řekla mu.



„Já ti ten život se mnou chci ulehčit a jsem rád že ses mi vrátila,“ odpověděl Jarek a řekli si, že se milují. „A já doufám, že dostanu větší prostor na to pivo. Mám rád pivo, tak piju pivo, ne?“ Uzavřel Jarek.