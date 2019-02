Jídlo zakazovat nebudu, řekl ve Výměně obézní otec stokilovému synovi

Když přišlo v Tetčiněvsi na vážení, ručička se u Tomáše zastavila na 174 kilogramech. Jeho třináctiletý syn Lukáš překvapil náhradní manželku téměř sto kilogramy, nadváhu má i nejmladší desetiletý Jakub.

Důvodem, proč se Tomáš s přítelkyní Janou (35) k natáčení přihlásili, však nejsou jejich stravovací návyky, ale hádky, kdo na děti křičí a kdo je naopak rozmazluje. Podle Tomáše je Jana na děti měkká a jeho si dost neváží. On zase, jak tvrdí Jana, zbytečně křičí.



„Na Janě si vážím toho, že umí vařit. Přál bych si, aby zjistila, že jsem nejlepší chlap jejího života,“ uvedl na začátku.

Tomáš pracuje jako svářeč, ale protože ho čeká operace žaludku, je po celou dobu výměny doma na nemocenské. Díl se natáčel o prázdninách, takže doma jsou i oba kluci.

Veliká famílie!

Nová manželka Bára (32) z Prahy jako první zjistí, že lednička i mrazák jsou nacpané sladkostmi a nezdravým tučným jídlem.

„Jídlo dětem zakazovat nebudu. Jsou malí, ve vývinu. Až budou velcí, tak ať si s tím poradí,“ prohlásil po prvním dni a dodal, že jestli budou mít s náhradní manželkou hlad, mají plnou lednici.

Byla doba, kdy Tomáš shodil 65 kilo. „Běhal jsem, jezdil na kole, věnoval se kickboxu. Cítil jsem se dobře, ale pak jsem se zase dostal s nynější paní přes dvě stě kilo. Operace není řešení, ale pomůže,“ prohlásil, zatímco Bára se nestačila divit, jak je rodina při chuti.

S bramborovou kaší snědl každý syn dvě pečená kuřecí stehna a ještě si šli přidat. „Jsou to macci, já bych takovou porci nesnědla ani za dva dny,“ komentovala Bára.

„My jsme fakt veliká famílie!“ konstatoval po zvážení všech Tomáš a navrhl sázku: Ty do odjezdu přibereš dvě kila, já tři shodím a Lukáš dvě.“ Bára jeho výzvu přijala.

Za další problém v rodině označila Bára mobily. Kuba i Lukáš je totiž nedají z ruky, hrají si s nimi dlouho do noci a přes den spí. „Lukášovi jsme ho zkusili vzít, ale to byl hurikán. Řekl, že jsme hnusní, že se s námi nebude bavit, tak abychom měli klid, zase jsme mu ho vrátili,“ vysvětloval Tomáš. „Moje děti mají na telefon povolenou hodinu denně,“ kontrovala Bára.

Tomáš: Do roka zhubnu!

Několik dalších dnů si společně užívali adrenalinové zážitky. Tomáš zorganizoval výlet na čtyřkolce, celá rodina se vypravila k jezeru na vodní lyže a Bára vyzkoušela akrobatické létání. Sportovní „manželka“, která vyhledává adrenalin a stěžuje si, že její přítel s ní podobné zážitky nesdílí, inspirovala Tomáše. „Do roka zhubnu a na ty lyže se postavím a na ten let tě pak pozvu taky.“

První, co Bára v Tetčiněvsi po pěti dnech pobytu změnila, byly stravovací návyky. Na oběd, snídani, svačinu a večeři stanovila přesné časy a všechny nezdravé a sladké potraviny přesunula do sklepa pod zámek a klíč zabavila. Navíc dětem povolila telefony jen na hodinu denně a Tomáš se vším souhlasil, i když i on měl podmínku: „Jestli máme pravidla dodržovat, ty budeš taky. Pivo je od teď zakázané,“ zavelel a upřel Báře její slabost pro chmelový mok.

„Ta stravovací změna má smysl a je fajn, že kluci spolupracují,“ pochvaloval si, jak výměna krásně šlape a jak táhnou s Bárou za jeden provaz a nehádají se. „Změnu chci, ale musejí chtít obě strany. My jsme s Janou nebyli semknutí jako rodina. My musíme fungovat jako jeden tým,“ předsevzal si.

Báře výměna ukázala, jak někteří lidé žijí. „Tak, jak já bych nechtěla,“ řekla a Tomáš přiznal, že předtím žil s myšlenkou, že život končí. „Koupil jsem barák, zajistil jsem děti a co dál? Mám život krátkej, všichni ho máme krátkej, na to, abychom se pachtili v bahně a neustále si něco vyčítali. Ani mě nehne! Být či nebýt? Pokud být, pak s Janou změníme režim. Pokud ne, být se mnou nemusí. Bojím se, že projekt, který se teď rozjel, se zase kvůli Janě zastaví a spadne to zpátky,“ nechal se slyšet.

Za pět dní Bářina velení Tomáš zhubl šest kilo a Lukáš dvě. Bára přibrala kilo, ale jen díky tomu, že si při vážení dala do kalhot dvě plechovky s pivem.

Bára za Tomášem do Tetčiněvsi přijela ze samého centra Prahy s tím, že by si přála, aby její přítel Ota (33), který pracuje jako ředitel obchodního domu, trávil s ní a se třemi syny víc času. „Chtěla bych, aby dodržoval pracovní dobu, ale on chce krám zvednout a položí za něj život. A taky bych si přála, aby mě bral jako rovnocenného člověka včetně mé práce a neříkal, že jsem jen učitelka a jen si hraji.“

Ota: Pro práci dýchám

Jana v její roli neměla v pražském bytě větší problémy. První noc spala v patře a vedrem a bez vzduchu nemohla dýchat, a tak Oto koupil větráky. Celé dny byl jinak v práci, Jana doma hospodařila s jedenáctiletým Šimonem a tříletým Eliášem. Devítiletý Bářin Kristián byl v době Výměny manželek na táboře.

Šimon pomáhal v kuchyni i s úklidem a náhradní maminka si ho nemohla vynachválit. Zato z Oty moc nadšená nebyla. „Přijde z práce, osprchuje se a jde vedle na počítač, nebo si pustí fotbal. Myslím, že to takhle není v pořádku. Být Bárou, chtěla bych, aby změnil profesi a měl kratší pracovní dobu.“

Po změně režimu Ota vyrobil zábranu na palandě, aby z ní Eliáš nepadal a opravil sprchový kout. Společně zvládli i výlet do aquaparku a vyzkoušeli potápění s bombou.

„Tak moc Báru miluju a vím, že ta práce pro kterou dejchám, je už delší dobu zdrojem konfliktů. Ona ji toleruje, ale jednou za čas pohár přeteče. Ale vím, že v ní mám velkou podporu,“ zamyslel se Ota. Při potápění si, aniž by tušil, že Bára si na to stěžuje u něj, posteskl, jak jeho žena na adrenalinové zážitky moc není.

„Budu s dětmi trávit víc času. Chybějí mi, když jsem v práci a vždycky se na ně těším,“ předsevzal si. Poučení si odnesla i Jana: „Měli bychom s Tomášem víc komunikovat. On někdy vyjíždí zbytečně a pak to vede k hádce.“

Závěrečné setkání jako minové pole

Při závěrečném setkání zářil Tomáš spokojeností. „Udělali jsme doma s Bárou ordnung v lednici a všechno nezdravé jsme vyházeli,“ pochlubil se a když ho Jana upozornila, že brambůrky a další nezdravé jídlo nakupoval on, ohradil se: „Uvědomil jsem si plno věcí. Teď je na tobě, jak si to přebereš, jestli chceš, aby měli kluci život normální, nebo život tlouštíků.“

„Vždyť já jsem se o to snažila celou dobu,“ prohlásila Jana a schylovalo se k hádce. Co téma, to minové pole, a tak čtveřice stočila debatu jinam.: „Co u vás?“ zeptali se Oty.

„Bára mi chyběla a říkal jsem si, že už jí nikam nepustím. Vím, že musím pracovat na tom, abych byl víc s rodinou,“ přiznal Ota a když se dozvěděl, co všechno za sport Bára v Tetčiněvsi vyzkoušela, tvářil se překvapeně. „Nejsi ten typ, přece!?“ Divil se.



„Já že nejsem ten typ? To tys nikdy nic takového se mnou dělat nechtěl,“ pohádali se těsně před koncem, ale v úplném závěru už bylo zase nebe bez mráčků. „Budeme žít jako předtím, jen si budeme volný čas organizovat společně. Bára to dokáže, tak teď je to na mně,“ uzavřel Ota.