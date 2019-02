Jsme čistí, tvrdila Lucie ve Výměně, ale náhradní manželka nevěřila

Lucie (29) je s tříletým Matyášem na mateřské. S Pavlem (26) se seznámila před pěti lety na diskotéce. „Oba jsme brali drogy a rozhodli jsme se pro společnou léčbu,“ vyprávěla před tím, než z Českého Brodu odjela na deset dní do Olomouce do náhradní rodiny.

Sedm měsíců po seznámení s Pavlem Lucie otěhotněla. „O té doby jsme čistí,“ tvrdila Lucie. „Je to dřina, ale jde to,“ dodal Pavel.

Pavel: Dělám nelegální věci

Jenže Sára, která si na deset dní s Lucií vyměnila roli, mu od první chvíle nevěřila. „Byl zmatený, pobíhal tady, ať mi neříká, že v ničem nejede. Já takové chování znám, ne z vlastní zkušenosti, ale ze svého okolí. „Jsem přesvědčená, že v něčem lítá. Lucie by ho měla vyhodit. Jestli s ním zůstane, dopadne špatně,“ přemýšlela nahlas.

Sára brzy pochopila, že malý Matyáš je rozmazlený, že nemá žádný režim a že s rodiči zametá. „Já si dělám, co chci a on si dělá, co chce,“ vysvětlil jí svůj názor na výchovu Pavel a dodal, že on sám byl od mala cepovaný a nebylo to k ničemu.

„Copak tohle je nějaká výchova? Nejez, když nechceš, řvi si, jak chceš,“ rozčilovala se Sára. Pavel jí šel od samého začátku na nervy. „Většího blba jsem neviděla,“ prohlásila, ale její názory byly Pavlovi upřímně jedno.



„Proč tak často měníš práci?“ zeptala se ho náhradní manželka. „Protože tam chodím, jen když se mi chce. Nemusím. Dělám nelegální věc, ale nemůžou mě chytit,“ argumentoval a Sára jen nevěřícně kroutila hlavou. „Já bych ho chytla a buď bych ho vykopla, anebo by začal kmitat!“ rozčilovala se.

Ani v příštích dnech se její názor na Pavla nezměnil. „Šel lehnout a spí už čtyři hodiny a malej si hraje. To je fakt moc, on nedělá vůbec nic, ani malého neuspí!“

S Matyášem Sáře režim fungoval až v den, kdy šel Pavel do práce. Přestala mu dávat sladkou šťávu k pití a jedlo se, když byl čas a ne když se malému zachtělo. Ale jakmile se Pavel vrátil, znovu zavládl chaos.

„Už jsem ho musela poslat do prdele. Zajímalo by mě, jestli do té práce chodí, myslím si, že ne. Nevěřím vůbec ničemu, co říká.“

Po pěti dnech, kdy měla nastolit v rodině režim podle svého, si přála, aby Matyáš usínal sám ve své posteli, aby si sám uklízel hračky, nepil přes den sladké nápoje a aby Pavel nechodil po obědě spát. „Se spaním po obědě mám problém, rád si zdřímnu, ale je to pět dní, tak vydržím všechno.“

Zvrat nastal v momentě, kdy Sáře zavolal manžel, aby jí popřál k jednatřicátým narozeninám. Dozvěděla se, že péče o jejich domácnost i všechny čtyři malé syny je hlavně na Milanovi (32). „Teď budu mít strach, co se tam děje. Asi je moc pohodlná na to, aby se starala o čtyři děcka,“ odtušila nahlas, když zavěsila.

Další den se od televizního štábu dozvěděla, že Výměna končí, protože Lucie dál pokračovat nechce. „Měla tam určitě víc povinností než doma. Rozhodla se skončit, tak to budeme respektovat,“ komentoval situaci Pavel.

Pro Sáru byla Výměna manželek dobrou a drsnou zkušeností, jak to v některých rodinách může nefungovat. „Myslela jsem si, že bych měla ve své rodině doma udělat něco jinak, ale nemusím. Podle téhle rodiny fungujeme na dvě stě procent,“ zjistila.

Pavel k žádnému zásadnímu závěru nedošel, snad jen že by rád, aby se odstěhovali od Luciiných rodičů a byli závislí jen sami na sobě.

Lucie byla zoufalá. Chci domů, opakovala

Lucie si ještě v autě cestou na Moravu myslela, že si jede na deset dní odpočinout od malého Matyáška. Jenže v olomouckém třípokojovém bytě ji čekal šok - čtyři malé děti: Matyas (7), Martin (5), Samuel (2) a Milan (5 měsíců) a tatínek závozník Milan (32).

Milan a Sára jsou spolu deset let a poslední dobou se hádají. Milan seděl nějaký čas ve vězení za drobné krádeže. „Já ani nevěděla, že jde do basy a kdybych mu nepsala, když byl venku, ani by se mi sám neozval,“ dozvěděli se diváci s tím, že teď, co je už rok na svobodě, se Milan díky Sáře chová lépe než dřív.

„Nevím, na čem jsem. Cokoliv udělám, řvaní, cokoliv neudělám, řvaní. Ať to dopadne jakkoliv, mně už to bude jedno,“ svěřil se Milan na začátku natáčení a Sára měla poslední slovo: „Mně už je to jedno teď.“

Milan, nešťastný ze své Sáry, však netušil, kdo k němu na deset dní přijede.

Lucie od první chvíle nevěděla, co dřív. „Ze mě leje, jsem hotová. Jak to ta maminka všechno zvládá, to si neumím představit. Paní nemá čas se nudit. Od šesti ráno jsem na nohou a zatím jsem jen odvedla kluky do školy a školky. To nedám, chci jet domů,“ opakovala od prvního dne. „Neumím se o ty děti postarat, nejsem na to vůbec zvyklá, myslela jsem, že to zvládnu, ale fakt nevím,“ bála se, aby si o ní Milan nemyslel, že je „úplná kráva“.

„Je to katastrofa,“ zoufal si Milan, když zjistil, že jeho náhradní manželka nezvládá děti a když uvaří, jídlo se nedá jíst. „My se doma ve vaření střídáme, někdy vaří Pavel, jindy se nám vařit nechce, tak si objednáme pizzu,“ popsala Lucie a pochválila se, že první den zvládla bez cigarety. „Včera jsem se dokázala udržet, přednější byly děti.“



Aby se Lucie nezhroutila, povolal Milan na pomoct tchyni. Přišla o francouzských holích, odvedla dvě děti do školy a školky a přišla uvařit. „Připadám si, že jsem selhala, když jsem tu potřebovala mít babičku.“

Na víkend Milan naplánoval stanování s přáteli v přírodě. Nejmladšího syna dali na hlídání kamarádce. Jenže Lucie byla nastydlá a vůbec se jí nechtělo.

„Se vším jsem jí doteď pomáhal. Končím, není malá holčička, ještě abych se staral o ni. Kdyby tu byla Sára, tlačí do kopce kočárek, na zádech nese batoh a žene děcka dopředu. Ne jak tady ta, která si jde volně a děcka nechá, ať si dělají, co chtějí. To je ženská na nic,“ stěžoval si Milan, zatímco Lucie už je zase vyřízená. „Jsem hotová, včera jsem přemýšlela, že si sednu na vlak a pojedu domů.“

Lucii nepomohla ani změna „velení“, kdy si mohla nastavit režim podle sebe. Požádala Milana, aby se v noci staral o nejmladšího syna, aby jí ukázal město a až přijde z práce, aby něco dobrého uvařil.

„Když chodím do práce, malého má na noc vždycky Sára, abych se mohl vyspat. A abych já ještě vařil? Chtělo by to přidat,“ apeloval na Lucii.

„Nechci přidat, mám doma jedno dítě. A na rovinu: nechce se mi se už starat o všechny ty děti. Chci domů,“ fňukala.

Když se druhý den ráno ve stanu probudila, kluci už byli dávno vzhůru a Milan je vzal na procházku. „Byla mi hrozná zima, děti celou noc řvaly. Vzdávám to, jsem psychicky vyždímaná. Mám strach, že tři dny, co budeš v práci, bych děti nezvládla,“ přiznala Milanovi a televiznímu štábu oznámila, že Výměnu manželek končí.

„Mohl jsem se jakkoliv snažit, sám jsem pomáhal, tchyni jsem domluvil. O kluky jsem se staral, ale ani to nestačilo,“ posteskl si. Lucie na sebe byla naštvaná, že natáčení nedokázala dotáhnout do konce, ale zároveň i pyšná, že ji zvládla tak dlouho. „Odnáším si, že nechci mít nikdy tolik dětí. Byl to zápřah jako kráva. Doma mám oproti tomuhle gaučink,“ uvědomila si spolu s tím, že zásadní je Pavel. „Jestli nezačne chodit do práce, tak budu raději s Matyáškem sama,“ řekla a uznala, že špatně je i to, že je závislá na matce. „Jsem maman. Odstěhovat se, to by mohl být další krok, jenže nemůžeme, dokud Pavel denně nepracuje.“

„Kdybych neměl práci a živila by mě moje ženská nebo její máti, to bych se radši odstěhoval, to není chlap do rodiny,“ komentoval Milan chování jejího Pavla.



Sára: Hádky potřebuji

„Proč s ním jsi?“ zeptala se rovnou hned na úvod Sára Lucie, když se všichni na závěr sešli u jednoho stolu.

„Protože ho miluju,“ připustila Lucie.

„Maminka ho rozmazlila. Pomůže ti a tím pádem Pavel nic nemusí,“ vložil se do diskuze Milan, ale Pavel se bránil: „Nemám jednu ženskou na krku, ale hned dvě, když se spolčí a jdou proti mně, už pak nemám chuť něco dělat.“

„Chlap má peníze vydělávat a o svou babu s starat,“ uzavřel Milan a Lucie dala Pavlovi nůž na krk. „Jestli nezačneš chodit do práce, tak na to se..“

„Dospěl jsem k tomu, že takhle jak jsme, je to správně,“ shrnul Pavel na samém závěru uplynulých deset dní. I Sára přišla na to, že oproti Pavlovi je Milan skvělý chlap. A že se pořád hádají? „Nevydržela bych bez hádek, musím se s ním aspoň dvakrát třikrát týdně poštěkat,“ řekla mu, a když se ohradil, že jemu hádky nechybí, dodala: „Já se s tebou nehádám, protože by bylo něco špatně, ale protože to potřebuju.“