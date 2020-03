Poslal jsi mi trosku! Manželé z Výměny se porvali, zasahoval štáb

Nikola (31) žije s o dva roky mladším Patrikem (29) devět let. Seznámili se na ubytovně v Mladé Boleslavi. Nikola se zamilovala na první pohled, Patrik se zkraje bál, jak tvrdil náhradní manželce, protože na něj působila jako sekernice. Patrik pracuje jako logistik v továrně, spolu jsou devět let, bydlí ve dvoupokojovém pronajatém bytě a před dvěma lety se jim narodila dcera.

Jejich vztah je bouřlivý, Nikola přiznala, že před narozením dcery ji Patrik bil, a i to byl důvod, že od něj odešla. „Měli jsme krizi. Odešla ode mě i s malou. Peskoval jsem ji kvůli úklidu, tlačil jsem a křičel. Našel jsem ji pak v azylovém domě v Praze, řekli jsme si, co napravit, a dali to zase dohromady,“ přiznal Patrik své náhradní manželce a dodal, že od svých představ, jak má jeho domov fungovat, neustoupí. „Chci, aby to doma bylo po mém, jinak jsem z toho nervózní. Jsem detailista, když něco dělám, tak na tisíc procent, neudělám chybu.“



Kdybys nebyla líná, máš klid!

Patrik hrál před kamerou slušňáka. „Nechci, aby malá vyrůstala v tom, v čem jsem vyrůstal já,“ kál se mezitím, co jeho Nikola si stěžovala, že jí sprostě nadává kvůli každé drobnosti a že jí dokonce před Výměnou vyhrožoval, že ji vyhodí z okna, protože je neschopná a k ničemu.

„Všechny jeho postupy na uklízení jsou správně, jakmile dělám něco trochu jinak, tak je to špatně. Na všechno mi řekne: kdybys nebyla líná, kdybys nebyla pí.. a dělala vše na tisíc procent, tak máš klid. Pak po mně ještě chce sex, abych byla milá a hodná. Já se bojím i najíst, že přijde a bude něco špatně. Vážím 47 kilo, no není to hezký,“ vylíčila Nikola partnerovo chování, které by se mohlo zapsat do učebnic o psychickém násilí.

Do Písku místo Nikoly přijela k Patrikovi náhradní manželka Nikol (24), která je však podle svého muže Andreje „rozmazlenou princeznou“, která má všechno, ale dost si toho neváží. Konflikt Patrika s Nikol visel ve vzduchu od první chvíle.

Přišel kvůli snídani. Hemenex místo šunky s klobásou se Nikol moc nepovedl. „Nikdy jsem ho nedělala,“ omlouvala se a Patrik byl pánem situace: „To jsi měla říct! No sním to, ale aby se to už příště nepakovalo!“ Nikol se urazila a vytkla mu nepříjemný způsob sdělení.

„Takovej jsem já,“ odmítl ji Patrik, ale Nikol se nedala. „A já jsem zase taková, že se mi to nelíbí. Beru to jako ponížení, uděláš ze mě neschopnou,“ řekla a přiměla Patrika k omluvě. „Přizpůsobím se, omlouvám se, že jsem ti to podal tak, že sis to špatně vyložila.“

Vztah mezi nimi postupně přiostřoval. Patrik měl místo díků a uznání jen samé výtky a připomínky. Když ho po noční nechala spát, uvařila a šla s Leontýnkou ven, schytala to po návratu: „Nechala jsi zapnutou digestoř, když ji bereš ven, dej jí čisté oblečení nebo si lidi budou myslet, že nemáme ani na oblečení...“

To už se naštvala: „A dost, já ti vezmu holku ven, abys měl klid, a ty hledáš, co mi vytknout. To je buzerace, to se mi nelíbí. Jdi se léčit,“ zakončila hádku a kamerám vysvětlila: „Místo, aby mi poděkoval, začne buzerovat. To ne, jsem nas..ná.“ Zároveň jí došlo, že podobné pedantství sama uplatňuje doma vůči svému Andrejovi. „Teď vidím, jak hrozně je to otravný.“

Nikolu má jako hračku

Ze změn, které si v polovině svého pobytu v Písku přála, se nestala žádná. Dál Patrik podle ní dceru rozmazloval a všechno jí dovolil. Přesto si vymohla jediný den jen pro sebe, což Patrikovi nevadilo. Atmosféra v bytě byla natolik napjatá, že si stejně raději šel každý z nich po svých.

Patrik před kamerami zpytoval svědomí. „Docházelo i k násilí, než se narodila dcera, dal jsem jí facku a dodnes toho lituju, ale ona se mnou byla v největších srač... a já si jí za to vážím,“ tvrdil a na adresu náhradní manželky si postěžoval: „S ní je doma napětí, jsem nervózní. Nemám rád, když je někdo nafoukanej, nos nahoru, furt se maluje. Pro mě je to nafrněná panička a vůbec ji nemusím.“

Nikol zas došlo, že se má s Andrejem doma dobře, ale že si toho dost neváží, a že všechno, co jí dopřeje, brala jako samozřejmost. A Patrika už ke konci nemohla ani vidět. „Vše musí být tak, jak chce on. Je to manipulátor a Nikolu má jako hračku pro sebe. Nedovolí jí kamarádky a musí poslouchat.“

Předposlední den výměny přišel Patrik dřív z práce domů, našel Nikol spát s Laurou v jejich manželské posteli pod jeho peřinou a rozzuřil se. „Jsi rozmazlená, kdo ti to dovolil? Modrooké ženy nenávidím, vždycky jsem se spálil,“ křičel dokolečka, i když se mu náhradní manželka omluvila. „Má hysterický záchvat, já se omluvila a on furt. Pětkrát dokola,“ rozhodla se strávit poslední noc v hotelu.

Drž hubu, ty kujvo!

V Krupce, kde žije druhá rodina ve vlastním domě, sice mohla být docela pohoda, ale Nikola, zvyklá plnit do posledního puntíku partnerovy příkazy, šla už chvílemi Andrejovi (28) pěkně na nervy. Bylo mu jí líto, ale na druhou stranu mu vadilo, že svého tyrana dokolečka řeší, místo aby se sebrala a něco udělala.

„Cítím se provinile, když tu tak sedím,“ komentovala třeba, když si ráno místo hadru vzala z krabičky první cigaretu. „Jednou dal na umyvadlo schválně kousek celofánku ze zubní pasty a testoval, jestli to uklidím. A pak na mě řval, že jsem slepá pí.. A křičí na mě před holkou, která mi pak jednou řekla: drž hubu ty kujvo. Kdo mu dal to právo mě ponižovat?“ plakala neustále. „Když on něco pos..., tak ho nechám, ale když já, dá mi to ještě tisíckrát sežrat.“

Po Andrejovi, který se živí jako tatér, Nikola chtěla, aby ji za všechno ocenil... že hezky uklidila, že dobře uvařila. Za každou „lekci“ mu snaživě děkovala.

„Děkuju, je to výborný. Jsi šikovná,“ pochválil jí oběd. „Fakt ti to chutná a neříkáš to jen tak, abych měla radost?“ vyptávala se Nikola dál a Andrej vyjel: „Jéžiš, dej mi pokoj, je to výborný!“ A divákům vysvětlil, že je vidět, že za ní doma pořád někdo stojí a sekýruje, co a jak má dělat. Z mojí strany problém není, uklidila, barák docela hezky voněl, už mi to připomnělo mou Nikol. Stejská se mi,“ tekly mu slzy.

Když Andrej potřeboval pracovat a zavřel se do salónu a malý Ondra nebyl k utišení, pozval na pomoc jeho tetu. Nikola se cítila poníženě: „Vždyť já se mám starat. Myslí si, že jsem neschopná? Je to jako můj muž, ale jen na mě neřve. Mám uklizeno, co tu budu dělat. Já chci jít domů,“ brečela.

Když si Andrej přečetl manuál, vzkázal své ženě přes kamery, že si žije doma jako královna, o všechno je postaráno a pořád to nestačí? A že si s ní nepovídám? „Neměl jsem si s kým povídat, protože ty jsi dokola řešila pořád to samý.“ Nakonec si ještě postěžoval, že přibral, protože Nikol s ním nechce chodit ven. „Nikča by raději než na výlety chodila do nákupáků, a to já zas ne. Problém je v ní, nikoli ve mně, musí na sobě holka zamakat, proto jsem do Výměny šel, aby zažila něco horšího a vážila si toho, co má.“

Facka není bití!

S Nikolou jejího partnera rozebírala babička malého Ondry, náhradní manžel Andrej i její vlastní babička, která za ní do Krupky přijela z nedalekého Mostu.

Všichni dokola ji přesvědčovali, že s ní zachází jako s otrokem, že žije ve strachu, aby bylo všechno po jeho, že ji týral fyzicky a psychický teror stále trvá. „Ty jsi člověk, ne žádná onuce,“ ujišťovala ji vlastní babička, ale Nikola přiznala, že už věří, že je. Pochopila však, že není podstatné udržet rodinu za každou cenu, ale je důležité žít tak, abychom byli šťastní.

„Tvrdí, že facka není bití, těma to začalo, pak přidal i pěstě a já se naučila být zticha, aby byl klid. Teď už mi jenom vyhrožuje,“ otevřela opět stejné téma v debatě s náhradním manželem.



„Proč jsi s ním?“ zeptal se Andrej. „Kvůli malý, chtěla bych náš vztah napravit, aby se mnou přestal jednat jako s hadrem.“ Andrej nechápal: „Váží pár kilo. Uhodit ženskou, to je dno, ne chlap, podle mě. To je ubohost.“

Ale Nikola ho obhajovala: „Přinese mi čokoládu, říká mi princezno moje a že je hrubej, by do něj nikdo neřekl. Nejvíc se mu líbím nenalíčená, mokrá, když jdu ze sprchy. Když chce sex, dá mi peníze, jedná se mnou jako s kur... Nač by si mě vážil, když vidí, že ho mám ráda a chci rodinu udržet pohromadě,“ fňukala dokola, až se jí Andrej začal vyhýbat a potřeboval si od ní odpočinout, což Nikola nechápala: „Tohle mě mrzí víc, než kdyby na mě zakřičel.“

„Už se mi stýská a na novou manželku mám averzi. Je jak naprogramovanej robot. Dokola furt leští kuchyň. Předtím jsme řešili, že se chce vrátit, ale že ji bude mlátit, pořád dokola“ vysvětlil divákům svoje rozladění.

Andrej si za těch deset dní uvědomil, že je větší táta, než si myslel, a slíbil si, že se bude o syna víc starat. „Dělá mi to radost. A telefon doma využívám, protože s Nikčou se nudím. Budu hledat řešení venku, když bude chtít jít se mnou na výlet, tak jo, když ne, pojedu sám,“ předsevzal si.



Nikola končila Výměnu s přesvědčením, že Patrik se musí změnit. „Šla jsem do Výměny, aby si mě můj muž začal vážit. Dám mu 30 dní, a jednou mi sprostě začne nadávat a končím. Já bych to i strpěla, ale dělám to kvůli dceři. Nechci, aby vyrůstala v takové rodině. Jsem tak odhodlaná, jako jsem v životě nebyla, už se ho nebudu bát,“ řekla před odjezdem na setkání obou párů.

Miluju tě, vezmeš si mě?

„Katastrofa,“ shrnula své pocity do jednoho slova Nikol, která strávila s Patrikem deset nepříjemných dní. „To, co máš ty doma, bych v životě nechtěla. Když byla Leontýnka se mnou, byla zlatá. Všechno dělá tvůj chlap, ji rozmazluje, a jinak je to uzurpátor.“



„Přišla psychicky zdeptaná, tvoje vizitka, trosku jsi mi dal,“ zlobil se Andrej na Patrika a Nikol přidala, že si myslí, že Patrik nemá k ráně daleko. „Já si na úklid potrpím, ale on za mnou chodil, kontroloval a předělával, kritizoval.“

„Já jsem tě pěkně prosil a žádal,“ odpověděl Patrik, ale dočkal se jen označení, že je komediant. Bývalo by zůstalo u slovní výměny názorů, kdyby nevyšel najevo incident s postelí, v níž Patrik našel spící Nikol.

„Ale nemusel jsi do ní strkat,“ zaznělo, a v tom vyskočil rozběsněný Andrej. „Ty jsi do ní strkal?“ vrhl se na Patrika a strhla se rvačka, že musel zasahovat i štáb. Nikola jen brečela a všem se dokola omlouvala.

„Nemáš se za co omlouvat, jdi od něj. Takhle nemůžeš žít. Dám ti na sebe telefonní číslo a kdykoliv, jak na tebe sáhne, zavoláš mi a budeš bydlet u nás,“ uklidňovala ji Nikol. „On ti tady teď bude říkat, jak tě miluje, to je pohádka, chápeš?“

Andrej se mezitím ve vedlejší místnosti uklidňoval jako ten lev v kleci. „Rodina je pro mě všechno, on ji ponižuje, já se na to nemůžu koukat,“ běsnil.

Patrik mezitím čekal venku. „Nikdo do ní nestrkal, jen si vymýšlí. Je to falešná hnusná svině,“ vysvětloval divákům, a ve chvíli, kdy vyšla ven jeho Nikola, mile ji oslovil: „Pojď sem, miláčku.“

Nikola se držela: „Najdeme si psychologa, hodně věcí se musí změnit.“ Patrik přitakával a ujišťoval ji, že všechno pochopil. „Odpusť mi, prosím, vezmeš si mě, zlato?“ škemral v pokleku se snubním prstenem. „Prosím...“

„Svatba není řešení. Napřed vyřešíme problémy a tohle mi dáš, až bude čas,“ reagovala statečně Nikola, ale už jenom to, že se s Patrikem vůbec bavila, dávalo jemu naději a křídla. „A miluješ mě? Já to chci slyšet. Ano, nebo ne?“ tlačil zas jak z učebnic o manipulátorech.

„Vážím si tě, mám tě ráda,“ nechtěla mu Nikola ublížit. „Takže mě nemiluješ!“ odpověděl, a když doplnila, že některé věci jsou už na ni moc, hodil část odpovědnosti zpátky: „Na mě taky, zlato. Změníme se oba dva. Dobře?“ A slíbil, že už doma nic řešit nebude a že si může dělat, co chce. Navždycky.

„A to ti tu přísahám. Dobrý? Miluju tě,“ ujistil se, že už je zase „jeho“ a že mu Nikola dala šanci. „Šla jsem do toho, že mi přestane nadávat a začne si mě vážit, a pak si ho vezmu,“ řekla a směrem k Patrikovi odevzdaně dodala: „Já jsem tě milovala od první chvíle, co jsem se na tebe podívala. Takže já tě miluju, ale musíš spoustu věcí změnit.“