Být moje žena, tak už tady ležíš v krvi, řval ve Výměně náhradní manžel

Tereza z Vykmanova u Karlových Varů rodinu do pořadu přihlásila s tím, že by si přála, aby Michal, který pracuje jako manipulační dělník, na jich syny Míšu (3) a Matyáše (2) pořád neřval. „To na něm nesnáším, vše musí být po jeho,“ řekla na začátku. Michal zas na své ženě nesnáší, že mu nedůvěřuje a je žárlivá.

Do rodinného domu Tereziných rodičů, kde pár s dětmi žije, přijela na deset dní náhradní manželka Pavla a hned se jí nelíbilo, že Michal dětem vyhrožuje měchačkou.

Pavla je na práci z domova zvyklá a hned se ujala jak péče o děti, tak vaření i úklidu. „Když něco chce pomoct, tak pomůžu, abych se tu nepletl, držím se raději stranou,“ vysvětlil Michal Pavle, která pochopila, že dokud mu neřekne, tak nic dělat nebude.

„Mám postaráno o děti, domácnost, mám krásnou dovolenou, pohoda,“ liboval si Michal první dny a na otázku, co po večerech s Terezou dělají, odpověděl: „Sedíme, mlčíme, koukáme na televizi a co důležitého potřebujeme, to si napíšeme přes zprávu,“ řekl a Pavla na kameru vyloučila, že by ho mohla mít za partnera. „Absolutně si to nedokážu představit, úplně nepoužitelný.“

Michal pro ostré slovo a plácnutí nejde při výchově daleko. „S dětmi to vůbec nedává,“ zjistila Pavla a Michal se rozhodl: „Poslouchají spíš tetu než tátu, proto jedu na chvíli pryč si od nich odpočinout. Už bych jim asi musel dát pořádně na prdel, nebo nevím.“ Chystal se odejít, a když se Pavla vyptávala, co že je tak navoněný, odpověděl, že nechce dělat kamarádovi ostudu. „Zajdeme asi do hospody na jedno, na dvě.“ Večer si do něj při opékání buřtů Pavla trošku rýpla. „Beru to tak, že si ze mě dělá jenom srandu, jinak bych jí to vracel.“

Dokud Pavla dělala všechno, co bylo třeba, výměna jakž tak fungovala, ale po pěti dnech, kdy přebrala v domácnosti velení, už bylo všechno jinak. Jako první si přála, aby Michal přestal používat ve výchově dětí fyzické tresty. Požádala ho, aby si po zbytek výměny vzal na starost úklid a péči o děti. „Včetně čtení večerní pohádky a já si teď z toho udělám dovolenou a ty se budeš starat.“

Michal souhlasil, jedinou připomínku měl ke čtení pohádky, ale Pavla trvala na svém, a tak četl. Výhrady však byly zřejmě na místě, protože čtení Michalovi opravdu moc nešlo. „Jestli po tomhle usnou!“ smála se Pavla, která chvíli poslouchala za dveřmi.

Pavla (26) je na mateřské se dvěma dcerami.

„Jaká je Terka?“ zeptala se pak, když už kluci spali. „Milujeme se, ale štve mě, jak nerespektuje, že já jsem hlava rodiny, která má poslední slovo. Dokážeme se kvůli tomu hádat. Vybuchnu a co mě přijde pod ruku, to třeba po ní hodím. Pokud jsem se nezměnil doteď, tak už se nezměním,“ vylíčil Michal a Pavla se mu snažila vysvětlit, že není dobré, když v takové atmosféře vyrůstají děti.

„Děti se bojí. A manželka? Má ode mne velký obdiv, protože to bys měl hodně rychle sbalené kufry. Já bych tě nesnesla, to bych tady raději byla s těmi kluky sama,“ řekla mu na rovinu a Michal přiznal, že už víckrát řešili, že se rozejdou. „A že bychom si každý nechali jedno dítě.“ Pavla byla v šoku: „To nejsou lidi, když to dokážou říct! Že by si pak děti přehazovali? Nemám slov. A tahle ženská je u mých dětí? Nevěřím, že je zvládne.“

Ani Michalovi se rozmluva nelíbila. „Celou dobu byla zatím v pohodě a dneska jak vyměněná,“ byl rozladěný a útočiště hledal u televize. Tam byl i v momentě, kdy spadl Matyáš z kola, ačkoliv po změně rolí slíbil, že bude kluky hlídat.

„Já u toho nebyl, tak jsem špatný otec?“ zuřil, když mu to Pavla vyčetla. „Nikdo z tebe nic takového nedělá. Naopak se jako dobrý otec začni chovat.“ Michal se bránil křikem a nadávkami. „Proč, když máš se mnou problém, neřekneš nic hned, ale až když je změna režimu?“ řval. „Počítej s tím, že to tu budeš teď mít hodně zlý,“ vyhrožoval a na kamery dodal, že když to chce mít takhle, tak se vším všudy. „Teď pozná, co jsem zač.“

Jsi psychopat

Když křičel a nadával, že je pí... Pavla se jen smála. „Jsi vtipný, když takhle řveš,“ ale lehko jí nebylo. „To bude hustý, tatínek se začíná projevovat, asi jako normálně,“ svěřila se jen divákům.



Další den se Michal o děti opravdu staral. „Když to vidím, jsem rád, že nejsem na mateřské, ať si to ženský užijí se vším všudy,“ podotkl. Oběd jim připravila Pavla. „Neslyšela jsem slovo vařečka, to ho musím pochválit, ale není tam to, co bych asi od táty chtěla vidět,“ komentovala jeho snahu krátce předtím, než se dozvěděla, že výměna na přání druhé strany končí o tři dny dřív.

„Ať má manžel jakékoliv své mouchy, tak je oproti tomuhle tatínkovi milionový. Budu si Lukáše víc vážit, má toho hodně, tak na něj budu milejší. Než otrávený výraz, raději ho obejmu,“ uvažovala do kamery a Michal si předsevzal, že zkusí dál děti vychovávat bez vařečky. „Jde to,“ došlo mu. Ještě netušil, že nejostřejší hádka s náhradní manželkou teprve přijde.



Když odešel k sousedům slavit předčasný konec výměny, čekala Pavla, která dětem přečetla večerní pohádku, že se hned vrátí. Vyčetla mu, že se zdržel.„Co řešíš pořád? Nes.. se do mojí rodiny. Řeš, jestli nejsou tvoje holky nemocný, že se skončilo,“ zuřil a Pavla se ohradila: „Neřvi na mě, nejsem tvoje manželka.“ „To bys skončila brzo tady na zemi v krvi,“ šokoval všechny Michal. „Anebo skončíš v bazénu.“

„Jsi psychopat, jdu pryč, bojím se, že mi ublížíš,“ konstatovala Pavla a šla si balit. „To se nedá ani komentovat, klepou se mi ruce, sbalím si věci a jedu do hotelu, nemůžu se tady ani zamknout, bojím se ho, nevím, co by mohl udělat. Ke klukům se choval celý den hezky, ale tohle večerní vystoupení, to jsem neustála,“ vysvětlila divákům.

Sedí, všechno se jí musí říkat

Pavla roli maminky Lilinky a Páti ve čtyřpokojovém bytě v Salabce po boku Lukáše přepustila na deset dní Michalově partnerce Tereze, která se hned zděsila, když se v manuálu dočetla, že je Lukáš puntičkář na pořádek. Od samého začátku se ho bála a chovala se pasivně, submisivně.

„Je málo samostatná, musím jí všechno říkat,“ zjistil Lukáš záhy, a to si na začátku přál dostat do domu pravý opak: „Padesátiletou, která všechno zvládne a bude postaráno, naklizeno, navařeno, napečeno.“

Jenže i když Lukáš obstaral všechno sám a Tereza ocenila, jak je akční a že její manžel by takhle nepomáhal, přesto nebyla spokojená. Cítila se odstavená a neschopná, jenže když ji Lukáš požádal o to, aby přebalila Páťu, nejen, že plenu dost neutáhla, ale kdyby jí Lukáš včas nezachytil, byla by holka spadla z gauče.

„Nevím, co s ní. Dokud jí něco neřeknu, tak si sedí, pak něco udělá a zase sedí. Ten typ ženský, kterou někam dáš a zas ji tam najdeš,“ posteskl si Lukáš, který je řidič z povolání, ale svěřit Tereze děti a jít do práce, to si troufl jen jednou a byl rád, že holky byly po jeho návratu v pořádku. Binec, za který se Tereza omlouvala, ho vůbec nezajímal.



Znenadání se Tereza rozplakala. „Doteď bylo všechno v pohodě a přijdeš a zatváříš se... Myslela jsem, že já jsem ti něco udělala,“ plakala a Lukáš poznamenal, že je to dobrý, když pozná z jeho výrazu, co si myslí. „To ani Pája nedává.“ Snažil se Tereze vysvětlit, že by měla být samostatnější, aby jí o všechno nemusel říkat.

Zbytek výměny už raději Lukáš zůstal doma a staral se o děti i domácnost. Dokonce i vařil a nabízel Tereze, ale ta odmítala jíst s tím, že nemá hlad. „Celý den se tváří, jako když čeká na ránu z milosti. Jak to asi u nich doma funguje? Aby s ní vydržel, to musím být určitě Lojza, Pepík na entou,“ vtipkoval.

Najím se, až budu s Michalem

Lukáš měl starostí nad hlavu. „Po Páje už se mi trošku stýská, nemít holky, tak bych na deset dní zmizel. Uvědomil jsem si, že jde všechno zvládat úplně v klidu, že vylítnu vždycky kvůli úplným blbostem. Tady se musím držet, protože na ni jen blbě kouknu a už bude plakat, natož zvýšit hlas. Přijde mi hodná, až blbá,“ vypovídal se z pocitů.



Přesto nevydržel a naštvání šlo ven. „Už jsem na doraz a fakt nasr.... Když jsem byl u malé ve dvě ráno, byla zechca.. celá postýlka. Kolikrát jsi za ní byla?“ zeptal se Terezy a sám si odpověděl: „Ani jednou... Už si asi půjdu někam zaboxovat do stromu.“

Tereza (23) je na mateřské se dvěma syny.

Tereza není ani doma zvyklá velet, takže když po pěti dnech přišla změna velení, požádala jen Lukáše, aby vypral, protože jejich pračka je pro ni příliš složitá. A aby pohlídal holky a jeden den uvařil.

„Doteď peru já. To není problém, je to stejný jestli tu jsi, nebo ne. Když uvařím, budeš to jíst?“ ptal se, protože Tereza se rozhodla nejíst nic. „Jsi tu bez jídla, to není normální,“ divil se a Tereza mu jako trucovité dítě vysvětlila, že jíst bude teprve tehdy, až bude doma u Michala. „Tak to já ti tady ale nemůžu nechat holky, protože se bojím, že bys odpadla,“ odvodil z toho logicky Lukáš.

Poslední Terezino přání se mu nezdálo. Přála si zbavit Lilinku dudlíku. „Možná proto ještě nemluví,“ řekla, ale Lukáš nesouhlasil. „Aby tady řvala, to ne.“

I když se už prakticky o celý chod domácnosti staral Lukáš, Tereza pořád zoufala. „Už nemám síly, je to takový kretén, že to nemá obdoby.“ A jemu do očí řekla, že ji nebaví, jak ji pořád uráží. „Buď to tady skončíme, nebo půjdu na hotel,“ prohlásila, jenže divák netušil, zda je na tom něco pravdy, či ne, protože kamery žádné urážky nezachytily, ale pochopitelně nenatáčí úplně všechno.

„Já tě urážím? Tak si jdi na hotel, mně je to jedno. Já jsem na tebe ještě ani nezvýšil hlas. To pak utečeš, to se neboj,“ bránil se Lukáš a Tereza prohlásila, že spolu tedy vůbec nemusí mluvit. „Zalez si do pokoje a vydrž do pátku,“ poradil jí Lukáš, ale Tereza prohlásila, že půjde do hotelu. „Mám, nebo nemám?“ zeptala se náhradního manžela, který přitom krmil dceru a kontroloval svůj vztek jen stěží.

„Co po mě chceš zase? Jsi samostatná jednotka, tak se podle toho chovej. A nezkoušej mě na..at,“ zuřil a jen pro diváky poznamenal: „Jak malej fakan. Nesnáším, když je někdo blbý a ještě se mám hádat s blbcem?“

Tereza opravdu odjela na noc do hotelu. „Nebudu se tam trápit a stresovat, to bylo na mě příliš, nenechám se urážet, dělat ze sebe fackovacího panáka,“ prohlásila a do rodiny se vrátila až druhý den ráno. Lukáše našla ve stresu, protože ho Patricie nechtíc ráno píchla do oka.

„Jedla jsi něco?“ ptal se hned, a když se dozvěděl, že ne, rozhodl se, že do nemocnice, kam ho odveze jeho máma, pojede i s dcerami. „Ty sis to sem přijela odchodit a odsedět? Proč ses o ně nestarala?“ vyčetl ještě Tereze a když se zeptala, co jako má dělat, poradil, aby si znovu přečetla manuál.

„Jasně, ale nechci, abys mě urážel, já už s tebou raději mluvit nebudu,“ urazila se a kamerám vysvětlila, že už to nedává. „Je to hrozný, jak mě furt uráží. Nejspíš to předčasně ukončím, to se nedá.“



Lukáš se vrátil s tím, že má poškrábanou rohovku a Tereza mu oznámila, že výměnu předčasně končí. „Nefunguje to tu. Chybí mi kluci, protože ti na mě aspoň mluví,“ divákům pak vysvětlila, že přijela s přesvědčením, že vztah s Michalem ukončí. „Teď vím, že ho neukončím, že je takový, jaký je, každý je nějaký, odpustila jsem mu všechno, začneme znova od začátku,“ prohlásila.

Lukáš byl rád, že všechno zvládl. „Pája se bála, že to nezvládnu. Mrzí mě, že jsme se v minulosti hádali kvůli blbostem. Každopádně v budoucnu to už bude úplně jiný, už nebudu tolik hrotit úklid, budeme řešit hlavně naše holčičky.“

Obě manželky skončily v hotelu

„Proč jste Výměnu ukončili?“ vzala si první slovo při závěrečném setkání Pavla. „Nezvládala jsem to, chyběl mi manžel, chyběli mi kluci,“ vysvětlila Tereza s tím, že se jí u nich nelíbilo. „Holky jsou rozmazlené, jsem ráda za svoje kluky, kteří mluví.“

„Kluci byli skvělí,“ pochválila je Pavla a Tereza toho hned využila k sebechvále: „Správná výchova.“ Jenže Pavla oponovala: „Nevím, co tím myslíš, protože ke klukům nemá tvůj manžel vztah absolutně žádný,“ začala a vylíčila i jejich závěrečnou hádku. „Řval, vyhrožoval, že mě zbuší. Věta, která mě hodně zarazila: že kdybych byla jeho manželka, tak už se tam dávno válím v krvi. Přijde ti to normální? On je psychopat. A v tom žijí vaše děti.“

„Vyprovokovala mě,“ chabě se bránil Michal, načež ji okřikla i Tereza, aby se nesra.. do jejich dětí. Pavla si tedy postěžovala alespoň manželovi: „Ani jim nedají pomalu snídani a nacpou do nich lentilky?“ „No a co, jsou na to zvyklí,“ obhajovala Tereza bonbony k snídani.

Ke slovu se dostal i Lukáš. „Co jsem neřekl, to se neudělalo, co jsem si neudělal, to nebylo. Tvé ženě bych nesvěřil ani rybičky, bál bych se, že by se utopily. Sedm dní jsem nespal a mám nervy v kýblu,“ shrnul těch deset dní.

„A to jsem ještě musela odejít na hotel,“ odtušila Tereza. Michal jí slíbil, že jí bude doma víc pomáhat. A Lukáš za sedm dní viděl, co to znamená starat se o dvě malé holky. „Je to fakt hustý, nemáš to lehký, a to jsem nestíhal všechno, není třeba utřený prach. Najmeme třeba uklízečku,“ sliboval.