Svým pánem

Prvním, tím vůbec nejúžasnějším kladem je, že můžete dělat cokoliv a kdykoliv. Nejste nikým vázaná. Nepospícháte domů dělat večeři, nemáte výčitky, když se zpozdíte o pár minut, s kamarádkou bez okolků strávíte hodiny na drátě, aniž by někdo hudroval, neřešíte, zdali je domácí úbor slušivý, nejste nucena vyměnit oblíbený seriál za nudný fotbal. Ač je svoboda ve vztahu důležitá, měl by ji mít každý, stejně to nikdy nebude takové, jako když jste sama.