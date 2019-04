Člověk jako exponát bez intimity, to je podle sexuoložky nahá výstava

Po několika samostatných výstavách nahých žen a jedné, při které se vystavovali obnažení muži, si slovenský obdivovatel přirozené lidské krásy Mário Petreje splnil sen a ve čtvrtém patře pražského Domu módy otevřel stálou expozici. Veřejnosti nabízí pohled na naháče od úterý do neděle v jednotlivých vstupech, které trvají 90 minut. Živé exponáty se zde budou střídat, každý den dostane prostor sedm nových lidí. Zároveň organizátor výstavy s podtitulem Lidé jako umění nabádá příchozí, aby se sami vystavili.

„Výstava jistě bude vzbuzovat rozličné emoce a to v celé šířce spektra od odporu až po nadchnutí. Domnívám se však, že akce většinu „normálních“ návštěvníků výrazně neobohatí a věřím, že ani psychicky nepoškodí,“ myslí si sexuoložka Laura Janáčková s tím, že přiláká spíše mladší ročníky, které hledají netradiční zážitky. Do jaké míry se jedná o umění, si netroufá hodnotit.

„Je zřejmé, že určitá skupina lidí zastává názor, že největším uměleckým dílem je tělo člověka. Člověk se tak stává exponátem bez intimity, neboť je na něj pohlíženo jako na zdánlivé perpetuum mobile. Návštěvníkům, kteří hledají duši, bude nabídnuta myšlenka moderní doby: Nezatěžujte se hlavou, soustřeďte se na tělo,“ přemýšlí sexuoložka o tom, že záměrem organizátorů nemusí být nutně sexuální vzrušení, ale spíše “vzrušení z povznesení ducha novým moderním realistickým ztvárněním lidského těla“.

Podotýká také, že ač má akce v názvu slovo voayer, se skutečnými voyery nemá nic společného. „Ty vzrušuje pohled na nic netušící lidi, kteří jsou nazí nebo provozují sexuální aktivity. Nicméně troufám si tvrdit, že výstava vzrušení vyvolá, a to jistě i jiného druhu než výše uvedené.“

Za pravdu jí dává jedna z modelek, která má zkušenosti i z předešlých nahých výstav. „Vždycky jsem k tomu měla sklony a byla jsem ta, která chtěla být vidět. Je to zvláštní, protože se vlastně hrozně stydím, ale pak to překonám a vystavování je pro mě hrozně vzrušující. Je to vlastně hezké i nepříjemné zároveň,“ svěřila se mladá žena.

„Cítila jsem se různě. Na začátku znuděně, protože jsem tam jenom tak ležela, a já nejsem zrovna ta, která by chtěla jenom ležet. Až pak jsem byla někde v jiné dimenzi a dělalo mi to hodně dobře. Je tu jiná atmosféra než na předešlých výstavách. Předtím jsem si to tak neužívala. Dneska to bylo jiné. Věděla jsem, že potřebuji být v té bondáži, protože to je moje nejoblíbenější činnost,“ popsala žena, pro kterou je svazování oblíbená sexuální praktika.

Tvrdí, že většina z návštěvníků jsou muži, kteří rádi využijí příležitostí, aby se modelek dotýkali. Podle ní jde veskrze o příjemnou věc. Pouze dvakrát se jí stalo, že jí dotyky návštěvníka vadily. V obou případech ale bleskurychle zasáhla přítomná ochranka.