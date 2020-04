Velikonoční horoskop pro ženy všech znamení od 10. do 13. dubna

To znamená, že dít se toho bude opravdu hodně. Co se týká toho problémového, tak můžeme být svědky nějakých podrazů, podvodů a nemoudrého jednání či mluvení. Za většinu problémů si pak budeme moci my sami. Co se týká toho pozitivního, tak dařit se bude zamilovanosti, sexualitě a věcem spojených s erotikou obecně. Velká pak bude naše potřeba uspokojování našich smyslů. Velmi dobře by nám měla fungovat intuice, zvýšená by měla být naše citlivost a velmi dobře by nám to mělo myslet.