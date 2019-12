Nákup dárků už od léta a terapie Ježíškem. Jak slaví Vánoce slavní

Taťána a Ondřej Gregor Brzobohatí: Terapie Ježíškem

Jsou pro vás Vánoce nejkrásnějším svátkem v roce?

Taťána: Jednoznačně. Oslavuju už od 23. prosince, kdy mám narozeniny, a každý rok se nesmírně těším na klid, volno, rodinu a přátele, na setkávání s lidmi, které miluju, na fantastické jídlo a na pohádky a tradice. Někdy jsem v pyžamu i dva dny. Pravidelně odkládám telefon do 2. ledna.

Ondřej: Vánoce jsou krásný svátek, ať už původem, nebo svým účelem. Někdo je může vnímat jako čas nuceného veselí, ale mně ta zásada o rodině pohromadě připadá pěkná a užitečná pro rodinné vztahy. Ježíšek se vlastně stává takovým terapeutem. Navíc je to gastrofestival – a gastrofestivaly já mám moc rád.

Jak dlouho dopředu máte nachystané dárky?

Taťána: Jak kdy. V rodině si věnujeme jídelní dárky v podobě různých dobrůtek nebo vtipné věci, které rozesmějí a překvapí. Je pak u stromečku zábava!

Ondřej: Dárky přece nosí Ježíšek, je třeba si o ně jen napsat.

Vy jste si napsal?

Ondřej: Samozřejmě, svůj dopis jsem dal za okno, tak uvidíme, zda k Ježíškovi přiletěl. Každopádně obsah toho dopisu byl velmi skromný.

Taťána: Já se vždycky ráda nechávám překvapit.

Než jste se vdala, házela jste na Štědrý den střevícem?

Taťána: Samozřejmě! Teď už házet nemusím, ale pořád dodržujeme hodně vánočních zvyků – pouštíme lodičky, chodíme na půlnoční, miluju vůni kadidla a jedle... A večeříme samozřejmě u koled.

Podáváte klasiku?

Ondřej: Podáváme dva saláty – československý a tátův valašský. A taky dvě polévky, jednu českou s játrovými knedlíčky a slovenskou kapustnicu. Mám rád tradiční menu. Žádné sushi nebo ústřice a kaviár na stole nemáme.

Taťána: Tradice jsou tradice, jednou za rok na Vánoce si kapra ráda dám a vždycky si pochutnám. Máme na stole ale i řízky z panenky a krůtí. Domácí cukroví k čaji nebo kávě si taky ráda dopřeju – miluju linecké nebo včelí úly. Letos jsem je vyráběla s kamarádkou.

Bez čeho by podle vás Vánoce nebyly Vánocemi?

Taťána: Bez lidí, které milujete, a bez vánočního stromečku.

Ondřej: No a přece bez Ježíška. On se mu do toho tedy v posledních letech dost vrtá ten Santa, ale myslím, že bychom si měli toho našeho tradičního Ježíška víc hýčkat, jistě se pak nám všem pod stromečkem štědře odvděčí.