Připravili jsme pro vás soutěž nejen pro zamilované. Užijte si zábavu a vyhrajte!

Vyzkoušejte si své znalosti o lásce v soutěžním kvízu, o štěstí se můžete pokoušet až do 20. února.

Do slosování postupují všichni soutěžící, kteří v kvízu uspějí na 100 % a je jim 18 a více let - viz pravidla soutěže.

V pátek 21. února zveřejníme 12 výherců, kteří získají každý jednu lahev šumivého vína Rotkäppchen.