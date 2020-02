Milovník

Buďte si jistá, že to, co vám chce sdělit, se do jedné typizované esemesky nevejde. Zabalí vás do zamilovaných frází jako do huňaté deky a možná, že u psané zprávy nezůstane. Asi vám pošle také video plné lásky nebo vlastnoručně složenou skladbu je pro tento den.

Jste-li stejně velká romantička jako on, užijte si svou roli bohyně lásky a těšte se na večer plný skvělého jídla a pití, kulturních zážitků a něžného milování.