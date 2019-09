Únosy dětí aneb když ani happyend neznamená šťastný konec

Unesený Shawn Hornbeck

Zázrak zvaný náhoda

Dne 6. října 2002 vládlo příjemné počasí. Teprve jedenáctiletý Shawn Hornbeck z města Richwoods ve státě Missouri v USA se rozhodl, že dojede na kole do nedalekého domu svého kamaráda. Tuto cestu podnikl již mnohokrát. Toho večera se však domů nevrátil. Narazil do něj totiž náklaďák jeho únosce. Řidič se prý zpočátku zajímal, zda chlapci neublížil, ale pak ho naložil do zadní části auta a suše konstatoval: „Byl jsi ve špatný čas na špatném místě.“



Pro jeho matku a nevlastního otce byl tento okamžik začátkem zlého snu. Společně vyvinuli nesmírné úsilí, aby syna našli, založili nadaci na pomoc ztraceným dětem a objevili se i v televizním pořadu The Montel Williams Show. V něm jim spiritistka Sylvia Brownová oznámila, že jejich syn je mrtvý.

Manželé se však ani poté nevzdali, pátrali dál a utratili veškeré úspory, nicméně vše bylo marné. Chlapce unesl jakýsi Mike Devlin a odvlekl ho do příbytku v Kirkwoodu. Pohlavně ho zneužíval a zpočátku prý chlapce svazoval, kdykoli opouštěl byt. Později mohl Shawn vycházet ven, používat internet, kamarádit se s dětmi. Ale hrozba, že jej zabije, pokud se pokusí o útěk nebo zavolá o pomoc, nad ním visela stále. Nakonec Devlin usoudil, že Shawn už se pro jeho choutky příliš nehodí, a rozhodl se najít si náhradu. A tehdy vstoupil do příběhu třináctiletý Ben Ownby z Missouri.

Devlin ho unesl 8. ledna 2007 krátce poté, co chlapec vystoupil ze školního autobusu. Měl však smůlu, celou událost viděl jiný patnáctiletý hoch a přivedl policii na Devlinovu stopu.

Díky pátrání po Benovi se po čtyřech letech, 12. ledna 2007, našel zcela náhodně i Shawn. Policie oba chlapce osvobodila a Devlin šel za mříže. Dostal trest doživotního žaláře za zneužívání, únos a pokus o vraždu. Shawn se vrátil k rodině, ale s traumatickými zážitky se vyrovnává dodnes.