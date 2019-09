Manželům se narodila vytoužená holčička. Mají ještě deset synů

10:06 , aktualizováno 10:06

Alexis a David Brettovi z Velké Británie patnáct let toužili po holčičce. Mají deset synů a už ani nedoufali, že by se mohli dcery dočkat. Usmálo se na ně ale štěstí a jejich jedenáctým potomkem je dívka. „Je to zázrak,“ říkají.