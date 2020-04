Časy se mění, žijeme tady a teď. Tato doba není nic pro plánovače

0:07 , aktualizováno 0:07

V září kupují dovolenou na srpen. Jejich diáře jsou popsané na rok dopředu. Když jim někdo řekne, ať jdou večer do hospody, odpovídají: Musím se podívat, ano, za tři týdny by to šlo. Vědí, že hypotéku splatí za dvacet let. Lidem, kteří milují plánování, vzala současná doba „koronavirová“ smysl života.