Při vínku si užijete naše svalnatá těla i z domova, láká pánský kabaret

The Roosters Theatre show je plná akrobacie, humoru a nadsázky. Každý z tanečníků je něčím mimořádný, ať už je to špičkový profesionál v latinskoamerických tancích, skvělý folklorní tanečník a zpěvák, nebo úžasný baleťák.

„Během naší show si na své přijde opravdu každý,“ říká trenér týmu Štěpán Ruszkowski (23) o kabaretním programu, který oslavuje mužskou krásu a i v době nouzového stavu může být příjemným rozptýlením.„Není představení, kdy by za námi nepřišli diváci s tím, že se dlouho tak nepobavili,“ dodává.

Když nemůžete vystupovat, rozhodli jste se potěšit své diváky – hlavně divačky – živými přenosy přes internet. Osvědčuje se to?

Na českou verzi streamu už přišla spousta ohlasů a lidé byli nadšení. Dokonce se vybraly i nějaké penízky, za což jsme hrozně vděční. Samozřejmě není to jako naživo v divadle, kde je skvělá atmosféra, ale věřím, že když se na stream hezky naladíte, dáte si něco dobrého k jídlu, dobré víno, tak si to užijete aspoň z části tak dobře jako v divadle.

Původně jste fitness trenér. Jak jste se dostal ke kabaretu?

Náhodou. Všimli si mě v šatně, když jsem se převlékal, a pozvali mě na casting. Měl jsem ten den hroznou kocovinu a vlastně ani nechápu, jak mohli vybrat zrovna mě, když tam byla celkem dobrá konkurence od baletních tanečníků až po profesionální žongléry. Teď už ale vím, že jde hlavně o to, aby člověk byl sám sebou a nehrál si na něco, co není, a hlavně aby si ze sebe uměl udělat legraci, což si myslím, že mi jde dobře.

Tanci jste se však od mládí věnoval...

Tancovat jsem začal ve svých čtrnácti letech v Hodoníně na Jižní Moravě. Tanec tu pro mě vždy byl, díky němu přijdu na jiné myšlenky a díky představením se dostanu i na různá zajímavá místa a poznám spousty zajímavých lidí. Tanec je celoživotní vášeň.

Co děláte, když jsou teď kluby, divadla i fitness centra zavřená?

Hodně cvičím a natáčím fitness videa, vařím a fotím jídlo, což je také mým velkým koníčkem a vlastně i prací, jelikož se starám o instagramové profily bistrům i teď během karantény. Konečně mám i hodně času na to chodit na procházky do přírody s pejsky.

Chybí vám posilovna, vaše lekce a klienti?

Myslím že většina „fitnessáků“ teď trpí stejně jako já. Chybí mi kontakt s lidmi, prohodit pár slov, společně cvičit a hlavně ta energie na lekcích, které vedeme ve stylu party se skvělou hudbou, světly a mou bláznivou maličkostí.

Změní se podle vás kulturní svět až pandemie odezní?

Bojím se, že spousty divadel, souborů a umělců díky tady té krizi skončí a nebudou moct dál pokračovat. Věřím však, že náš soubor i díky vám tak neskončí a budeme moci pokračovat dál. Nejedná se jen o divadla a umělce, ale i o různé malé podnikatele, které bychom měli teď co nejvíce podporovat například koupí něčeho malého.