Je to řízek, ale vlastně to není řízek, říká odbornice na testování

Vydavatelství MAFRA rozšiřuje nabídku časopisů o měsíčník tipů a testů na každý den TÉMA - TESTUJEME. „Testovali jsme náhražky klasických potravin a porovnávali je s originály. Vzali jsme třeba klasický řízek a srovnali jsme ho s neřízky, tedy s výrobky, které nejsou z masa, ale z jeho náhražek,“ říká redaktorka Lenka Vichnarová. Celkem to bylo 27 výrobků rozdělených do pěti skupin. „V jedné jsme posuzovali klasické kravské mléko a nemléka, tedy alternativy, třeba makové či mandlové. Další skupinou byly sýry, které také nemusejí být vyrobené z mléka. Zaměřili jsme se i na hamburgery, sílící trend náhražek se totiž prosadil i do velkých řetězců rychlého občerstvení, které už nenabízejí hamburgery pouze z masa,“ podotýká.