Testosteron v ženském těle. Za co všechno může mužský hormon

Co ještě nevíte? Proč se líbáme?

Vlastně je to trochu nechutné, mísit si navzájem sliny, ne? Má to svůj praktický důvod. Muži nám prý přes propustnou sliznici ústní předají testosteron, který pak následně zvýší naše vzrušení a tím i pravděpodobnost sexu, potažmo početí potomka. Proč rodíme syny, či dcery? Amerika je země neomezených možností a někdy tam můžete získat grant na dost zvláštní záměry. Jedna dlouhodobá studie například porovnávala skupinu právniček a skupinu členek amerických soutěží krásy. Právničky rodily dvakrát více chlapců než krásky z povolání. Vědci došli k závěru, že důvodem byl fakt, že členky první skupiny měly z povahy své práce vyšší hladinu testosteronu. Proč máme jinak dlouhé prsty? Podívejte se na svoji ruku. Čím větší rozdíl v délce ukazováčku a prsteníčku, tím vyšší hladinu testosteronu jsme údajně měli jako novorozenci. Délka prstů evidentně některé vědce fascinuje. Například lékař John Manning tvrdí, že na vyšší hladinu testosteronu ukazuje spíš delší prsteníček, a proto by se ženy měly dívat mužům i na ruce. Za vlasy (za prsty) přitažené? Dali jsme si tu práci a výsledky výzkumu dohledali. Existují! Ve webové lékařské knihovně, kterou provozuje National Institutes of Health. Proč na postoji záleží? Hladinu testosteronu dokážou zvýšit vítězná gesta a dominantní postoje. Třeba když fanoušci ječí na stadionu (nebo z gauče) „góóól!“ a zvednou ruce nad hlavu. Dominantní postoj jsou také rozkročené nohy, ruce v bok nebo dlaně za krkem, jako když se protahujete. Submisivní gesta jako překřížené ruce, schoulenost, prostě snaha zaujmout co nejmenší plochu, mají testosteron snižovat.