Z kluka Pepči je medvěd Teribear. Nadace Maxové mu přispěla na studium

Kdo přijde do 14. září na pražský vrch Vítkov, může se přidat k lidem, kteří budou právě absolvovat 1,5 kilometru dlouhý okruh. Při charitativní akci Teribear hýbe Prahou každý účastník připíše za jeden okruh na pomoc potřebným dětem 45 korun (30 korun za kilometr). Symbolem a maskotem akce je červený medvěd Teribear.

Pod roztomilým kostýmem se skrývá Josef Trnka, osmatřicetiletý muž, který tuto práci dělá už pět let a dobrovolně.

Právě jemu Nadace Terezy Maxové, která akci na Vítkově pořádá, pomohla, když to hodně potřeboval. Josef totiž vyrůstal bez rodičů. „Nejdříve jsem se ocitl v kojeneckém ústavu a následně prošel několika domovy,“ vypráví.

Vstup do života pro něj nebyl jednoduchý. „Většina mladých lidí je v osmnácti doma u rodičů a ti jim pomáhají. My, kteří rodiče nemáme, jsme v tuto chvíli hozeni do vody a musíme se s životem poprat sami,“ říká Josef.

Každý rok jsou v Česku takových „nováčků“ stovky. „Starosti máme s běžnými věcmi, jako je hledání první práce a bydlení, vyřizování na úřadech, je toho hodně,“ popisuje.

Z chomutovského dětského domova, kde dosáhl plnoletosti, šel na rok na vojnu a pak se vydal do Prahy. „Sehnat brigádu nebyl takový problém, horší bylo ušetřit na nájem,“ vzpomíná. Podporu našel ve dvou „tetách“, které chlapce v domově vychovávaly. Pomohly mu najít práci s postiženými dětmi, k tomu však potřeboval získat adekvátní vzdělání.



„Přes kamaráda, také z domova, jsem se obrátil právě na Nadaci Terezy Maxové, která mi zaplatila školné, což bylo přes deset tisíc korun. Díky studiu jsem s dětmi dělal třináct let,“ říká Josef.

Dnes pracuje v azylovém domě na Žižkově a zároveň pomáhá v Nadaci Terezy Maxové, kde působí jako koordinátor pro granty a pomáhá mladým lidem z domovů sehnat první zaměstnání.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, událostech a nevšedních akcích v regionech.

Mladí lidé odcházející z dětského domova by si podle něj měli dodělat vzdělání a najít kurátora, který jim z počátku se vším poradí. „A nemusí každému hned říkat, že jsou z dětského domova, není to nutné,“ uzavírá maskot nadace, kterému tam neřeknou jinak než Pepčo.

„Když vidíme dospělé mladé lidi, které jsme dříve podporovali, jak stojí pevně na vlastních nohách a jsou úspěšní v tom, co dělají, je to pro nadaci odměnou a já mám velkou radost,“ říká Tereza Maxová.

Vše o akci Teribear hýbe Prahou a registrace na www.teribear.cz.