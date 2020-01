Hlídejte si svoje soukromí. Tajemství prozradí kolegyně, mobil i vy sami

Práskač

Je to člověk, u kterého žádné tajemství nevydrží ani pár dní. Rád se baví s lidmi a dozvídá se informace o jiných osobách. Běžně se o něm říká, že je to kecal nebo drbna. Když něco prozradí, ani si neuvědomí, že udělal něco špatného. Slib pro něj nic neznamená, anebo znamená, ale není schopen ho dodržet.

Patříte sem? Jděte do sebe! Klamat důvěru lidí je nečestné, děláte tím spoustu zla. Navíc se to časem obrátí proti vám. Budete profláknutí jako falešná pětka a budou s vámi kamarádit jen stejně nevěrohodné typy. Koledujete si o samotu.



Průměr

Když se člověku, spadajícímu do kategorie průměr, někdo svěří, má tak padesát na padesát šanci, že jeho tajemství zůstane skryté. Záleží na okolnostech. Dotyčný se snaží, aby nic nevyzradil, ví, že se to nemá, ale někdy stačí, aby se s někým zapovídal a přestal se kontrolovat. Z prozrazení tajemství mívá těžkou hlavu, ovšem časem na to zapomene a omluví si pochybení.

Patříte sem? Víc se hlídejte. Představte si, jak by bylo vám, kdyby někdo vyzvonil vaše tajemství. To, že vám lidi dávají důvěru, asi není omyl. Jste důvěryhodní. Jen na to prostě nezapomínejte.

Přítel

Takový člověk si je dobře vědom toho, co by mohl způsobit, kdyby poslal dál cizí tajnost. Udělal to jen málokrát a dlouho si svůj prohřešek pamatuje. Buď byl vychován k tomu, že tajemství je svaté, nebo sám zažil, jaké to je, když ho někdo takhle zradí. Lidi ho vyhledávají a svěřují se mu, což ho může někdy i zatěžovat.

Patříte sem? Děkujeme, že vás máme. Zvažte ale, kolik cizích tajemství můžete unést, aby vás to neničilo na duši. Není nic špatného říct: „Nesvěřujte se mi.“ To vy děláte danému člověku službu, ne on vám tím, že si vás vybral.