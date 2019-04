Poznáme, jestli spolu páry zůstanou, nebo ne, tvrdí svatební fotografové

Stres ve svatební den nejlépe prověří, jak jsou oba snoubenci na manželství připraveni. Mnohé se pozná podle toho, jak se k sobě nevěsta s ženichem chovají. Jestli na sebe nekřičí, nehádají se a jak moc se dokážou věnovat jeden druhému. Pokud je neopouští empatie a respekt, je to indikátor, že se dokážou s dalšími obtížnými situacemi v manželství vypořádat s nadhledem.

„Stalo se mi, že jsem fotil svatbu, kdy nevěsta ženicha neustále peskovala. Především kvůli jejich psovi, který pobíhal kolem. Bylo mi ženicha velmi líto a říkal jsem si, že to s tak nepříjemnou ženskou nemůže vydržet a uteče, jestli má jen trochu rozumu. S novomanželem jsem se potkal asi za dva roky a skutečně mi potvrdil, že se rozvádí,“ vypráví fotograf Martin.



„Vzpomínám na dvojici, která měla poněkud netradiční svatbu v lese v dřevěném domku s krbem. Bylo tam mnoho lidí, psi a veganské jídlo. Všechno bylo perfektní až na to, že nevěstě nedorazily svatební šaty. Byla z toho úplně zničená a stála tam pouze v teplákách a tričku s Mickey Mousem. Její nastávající odložil oblek, vzal si bílé tričko a jen tak v trenýrkách ji vyzval, že mohou jít na to. Nevěsta se začala smát a šla. Byl to pro mě trochu šok jim dělat svatební fotky, ale oni byli neuvěřitelně v pohodě. Jsem si jistá, že se mají pořád báječně a jsou spolu,“ popsala jednu ze svých historek fotografka Sareah Marina na webu reddit.com.

Jen potvrdila starou známou pravdu, že smích může zachránit mnohé. A pokud chybí, mělo by se páru rozsvítit červené světlo. S nedostatkem smíchu má zkušenost další fotografka. Rodiče ženicha jí totiž nechtěli za práci zaplatit, protože se zjistilo, že ho nevěsta podvedla už na líbánkách. Navíc se na svatebních netvářil zrovna vesele. Nevěsta se k němu celý svatební den chovala opravdu špatně, takže není divu. „Ozval se mi za dva roky, jestli bych nenafotila jeho svatbu s novou snoubenkou. I když jsem souhlasila, zasáhla do toho nová nevěsta. Nechtěla, aby se k jejich svatbě vázalo cokoliv či kdokoliv, kdo má něco společného s tou starou,“ popisuje Tamara.

Častým nešvarem snoubenců bývají podle fotografů právě neshody s focením. Stává se, že jeden neustále kritizuje toho druhého, ale pak si dá pod fotku popisek ve smyslu svatba se spřízněnou duší a nejlepším přítelem. Někteří pak fotografy stroze úkolují či po nich chtějí nemožné, místo aby se snažili dohodnout.

„Najali si mě snoubenci, kteří věděli, že se věnuji také reportážní fotografii, takže chtěli, abych jim celou svatbu nafotil jako reportáž. Bez jediného portrétu. Přáli si, aby měli pocit, že tam vůbec nejsem, jako bych byl neviditelný. Podle toho se ke mně také chovali a vůbec se mnou nemluvili. Bylo to velmi zvláštní,“ líčí jedno ze svých nevšedních svatebních focení Martin.



„Jednou jsem fotila novomanžele, kteří se na sebe za celý den sotva párkrát podívali a prohodili jen pár nejnutnějších slov. Nakonec se ženich začal trochu usmívat, ale vypadal při tom jako masový vrah. Nemyslím si, že jsou ještě spolu,“ vypráví fotografka s přezdívkou Golden.



Pro mnoho fotografů je také spolehlivou navigací i to, jak se novomanželé chopí krájení dortu. Odhalí to skutečné city a to, jak si váží jeden druhého. „Někdy se také stává, že jeden druhého shazuje, jak to krájí špatně. Mám zkušenost, že to bývá varovný signál, že jim to dlouho nevydrží. Nakonec se většinou dozvím, že se po krátké době pár rozešel,“ říká Martin.

Některé páry si libují v tom, že si svatební dort patlají po obličeji, protože jim to přijde jako velká legrace, jiné by to vůbec nenapadlo. „Většinou jsou v tom ale páry ve shodě. Jeden o druhém ví, co se mu líbí, a určitě by si naschvál nepatlal dort po obličeji, pokud by byl jeden z nich proti tomu,“ napsala v internetové diskuzi fotografka s přezdívkou Morgase Trakand.

„Čas od čase se však stane, že jeden z novomanželů, častěji to bývá muž, rozpoutá dortovou bitvu, aby ztrapnil nebo naštval toho druhého. Tyto dvojice, které jsem měla možnost sledovat, se pak rozvedly,“ dodává Morgase.