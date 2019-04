Šest rad, kterých se držte, pokud se doma nechcete hádat o pořádku

Z praxe i z nejrůznějších průzkumů párových psychologů vyplývá, že společná domácnost je jednou z nejčastějších příčin konfliktů v páru. Zejména pak lásku ve vztahu ubíjejí dvě konkrétní témata: pořádek v bytě a spravedlivé rozdělení domácích prací, tvrdí německý psycholog Christian Tiel v knize Proč jsou šťastné páry šťastné.

„Proč jsi nekoupila chleba? Proč po sobě neuklízíš špinavé nádobí ze stolu? Co dělají ty ponožky na kuchyňském stole a proč jsi zase nevyluxoval, jak jsi slíbil?“ Dobře to všichni známe. Přiznejme si, že každý z nás má za to, že právě jeho představa o běžném provozu společné domácnosti je ta správná.

Pokud si moc přejete sdílet se svou láskou jeden byt či dům, měli byste vědět, že se chystáte vstoupit na minové pole. Pár základních pravidel od odborníků na vztahy rozhodně nebude k zahození. Přinejmenším proto, abychom nešlápli tam, kde hrozí exploze. Abychom předešli hádkám a usnadnili si tak společný život.