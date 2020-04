Singles snášejí karanténu lépe než zadaní. Navíc jim nehrozí ponorka

Týdny nedobrovolně strávené v jednom bytě s lidmi, které jste předtím vídali krátce ráno a o trochu déle odpoledne a večer po příchodu z práce, spoustě z nás otevírají nový pohled na tolikrát omílané slovo rodina. Kdo si aspoň jednou nepovzdychl, že by děti nejradši prodal do otroctví, nebo aspoň poslal do polepšovny, ať hodí kamenem. A komu sem tam neleze na nervy i sebemilovanější partner či partnerka, ten je snad rovnou svatý.