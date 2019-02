Lež, lakota, nátlak a další chyby, kterých se dopouštíme při seznamování

Zdravému, příjemnému a jiskřícímu seznamování dnes podle Jany Kupkové konzultantky seznamovací agentury Náhoda nejvíce brání fakt, že pomalu padají zaběhnuté stereotypy.



„Ženy už nejsou bezbrannými laněmi, které lovci, tedy muži, napříč staletími z věčného lovu již unavení, chytají do svých sítí,“ říká a dodává, že je na ženách, aby v mužích probudily opět toho nebojácného a ostražitého lovce, který vás nejdříve udolá a pak bude chránit před celým světem až do konce svých dní!“ Úkol muže je podle ní zas to, aby dokázal ženu znovu a znovu přesvědčovat o tom, že nikde se nebude cítit bezpečněji, spokojeněji a šťastněji, než právě ve vaší náruči.

Jenže se prý velmi často ženeme do nového vztahu zranění ze vztahů minulých a nemáme uzavřenou bolestnou kapitolu našeho života, rány z ní přenášíme do nového vztahu a hrneme je na nového partnera, kterého tak můžeme vylekat a lehce ztratit.