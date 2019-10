14:22 , aktualizováno 14:22

Jste s partnerem už pár let, ale jen matně si vzpomínáte na dobu, kdy jste se sebe navzájem nemohli dočkat a hořeli jste touhou a vášní. Ty se po čase někam vytratily. Je to špatně? Dá se jiskra do vztahu vrátit? Přední česká sexuoložka a psychoterapeutka MUDr. Hana Fifková má odpovědi.