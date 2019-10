Kim Basinger, Brad Pitt, Marilyn Monroe: sexsymboly napříč desetiletími

Kumštu se věnují dodnes

Italská krasavice Claudia Cardinale (81) dostávala muže do kolen nevídanou krásou, temperamentem i neobvykle chraplavým hlasem. Herectví však obětovala mnohé, dokonce i syna.



Zapřela syna

Claudia díky herecké profesi získala nejedno ocenění, bohatství a privilegia. To nejdůležitější jí však život hvězdy vzal. Na vrcholu kariéry totiž otěhotněla. Na přání marketingu však syna Patricka (62) zapřela. Ani on sám neznal do svých sedmi let pravdu. Myslel si, že Claudia je jeho starší sestra. Vzájemnou důvěru se jim nepodařilo nikdy obnovit.



Blonďatý hezoun Robert Redford (83) se původně chtěl stát malířem, ale když zjistil, že ho to neuživí, přesedlal na herectví. A měl štěstí, v té době přesně jeho typ filmařům chyběl. Oba dva se kumštu věnují dodnes. Claudia dokonce i divadlu, Robert dnes víc režíruje než hraje.