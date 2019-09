Erotické filmy lákají čím dál víc žen. Chtějí se inspirovat a přiučit

Bylo jí teprve čtrnáct let, když zahlédla na internetu velmi explicitní zobrazení sexu. Fascinovalo ji to natolik, že začala sledovat porno. Denně. Klidně i čtyři hodiny. Styděla se za to, ale závislosti se nebyla sama schopna zbavit. Nedostatek spánku a nesoustředěnost způsobily problémy ve škole. Dnes se Gracelyn Sorrellová z Chicaga ve svých devatenácti letech pornografii vyhýbá, jezdí po školách přednášet, má vlastní YouTube kanál a před škodlivým obsahem na sítích lidi varuje.

Závislost jako každá jiná

Příběh mladé Američanky ve světě zdaleka není ojedinělý. V síti lechtivých snímků uvázla i čtyřicetiletá Joean z Arizony. Sledovala sexuální videa po nocích, když rodina usnula. Závislosti se zbavila za pomoci manžela a lokálního pastora.

Podobné případy, kdy se ženy svěřují, jak propadly zálibě v pornografii, se objevují čím dál častěji. Alyssy Dwecková a Robin Westen v knize Průvodce od A do Z pro vaši V, která se zabývá sexualitou, uvádějí, že zhruba sedmnáct procent žen si o sobě myslí, že jsou závislé na pornu. Některé odhady dokonce tvrdí, že jedním ze tří lidí závislých na pornu je žena. Cestu zpět do normálního života většina našla díky rodině, přátelům a také koníčkům. Vždy šlo ovšem o dlouhodobý a náročný proces.

V českém prostředí je závislost žen na pornu zmiňovaná spíše ojediněle, přesto uvedená čísla a příběhy svědčí o tom, že dámská část populace k sexu přistupuje jinak než dříve.

„Každý rok vidíme, že se ženy více a více otvírají své sexualitě a vyvracejí tvrzení, že porno je pouze mužská záležitost. Je to velký posun od minulých dekád,“ vyjádřila se terapeutka Laurie Betito z kanadských internetových stránek PornHub.

Tento nejznámější server pro dospělé měl v roce 2018 v průměru 29 procent návštěvníků ženského pohlaví, což je o tři procenta více než v roce předešlém. Jeho statistiky potvrzují, že zájem žen o erotická videa každoročně o několik procent stoupá. Nejčastěji se na ně dívají ty z Filipín, Brazílie a Jižní Afriky, mezi první desítku se pak dostalo i katolické Polsko.

Inspirace do ložnice

Co se děje s ženskou částí populace? Souvisí větší zájem o sledování porna s emancipací, nebo v sobě ženy dříve něco dusily a dnes jen svobodně projevují to, co skutečně cítí?



Je to kombinace řady faktorů. Větší sledovanosti nahrává snadnější dostupnost porna přes internet, ženy také více než kdy jindy v historii otevřeněji mluví o svých touhách a potřebách a stejně tak mají chuť experimentovat. Zatímco v minulosti se tvrdilo, že větší vzrušivost je spíše doménou mužů, dnes odborníci na sexualitu říkají, že nezávisí na pohlaví, ale výlučně na individuálních preferencích. Něco jako obecná ženská či mužská sexualita vlastně není.

„Fakticky existuje značná diverzita sexuálních projevů, a to i u jedinců téhož pohlaví. Nedá se říct, že něco je typické pro ženy a něco jiného pro muže, spíše hovoříme o sexualitě člověka jako jedinečné kombinaci dispozic,“ říká Luděk Fiala, lékař z pražského Sexuologického ústavu.

Zdravá sexualita by měla jít ruku v ruce s našimi potřebami a zdravotním stavem. Podstatně ji pak ovlivňuje prostředí, z jakého pocházíme, i to, jak funguje náš partnerský vztah. Podle sexuologa Luďka Fialy bychom ji rozhodně neměli potlačovat ani ji žádným způsobem ostentativně dávat světu na odiv a upřednostňovat před jinými věcmi, třeba právě extrémním počtem zhlédnutých pornosnímků.

„Řada lidí řeší porno jako takové, ale v mé praxi i na kurzech se opakovaně ukazuje, že mnohem důležitější je, jak k němu lidé přistupují. Některé způsoby můžou být pro vztah škodlivé a destruktivní a jiné mohou být naopak inspirativní, edukační a mohou přispívat k jeho rozvoji,“ říká sexkoučka Julie Gaia Poupětová.

Každé pohlaví přitom sleduje porno z poněkud jiných pohnutek. Zatímco muži se dívají primárně kvůli rychlému a spolehlivému uspokojení, ženy na něm láká to, že se mohou inspirovat, co nového zkusit v ložnici a nejen tam.

„Mnoho žen na rozdíl od mužů k masturbaci nepotřebuje porno, protože jejich fantazie je v tomto směru bohatší, ať už žena přemýšlí o komkoliv. Na porno se často dívají, protože jsou zvědavé a chtějí se něco přiučit a zjistit, co na tom ti chlapi vidí,“ míní sexuolog Luděk Fiala.

O čem se nemluví

Pornografie otvírá téma, o kterém se dříve také moc nemluvilo a kterým je vzrůstající zájem žen o sex a také poznávání vlastní sexuality. „Z mého pohledu ženskou sexualitu ovlivňují nejvíce dvě věci. První je uspořádání světa, ve kterém ženy přišly o své původně rovnoprávné postavení ve společnosti. To se s námi táhne pár tisíc let. A druhá věc je, že se nám nedostává adekvátní edukace stran ženské anatomie,“ myslí si Julie Gaia Poupětová.

Sama se často setkává s klišé, že mužské vzrušení se projevuje ejakulací, ženské oproti tomu lubrikací, což je však pravda pouze částečně.

„Představte si, že i ženy mají prostatu, žalud a erekci a také mohou ejakulovat. To jsou úplně normální části jejich těla, které můžeme velmi uspokojivě začít používat už dnes, pokud najdeme chuť překonat dogmata ve vlastní hlavě. Takže ze všeho nejvíc nám škodí nevědomost,“ tvrdí Poupětová.

Právě znalosti anatomie jsou základem, jak porozumět vlastní sexualitě. U řady žen je ale něco takového stále ještě obrovský problém a s vlastním tělem se seznamují jaksi omylem třeba při náhodném setkání s pornografií a v mladším věku přes informovanější kamarádky. V rodinách se o těle a sexu sice mluví více než dříve, i tak je však pořád co zlepšovat. Přitom právě dětství a dospívání je v tomto směru naprosto určující.

Jestliže žena (podobně jako muž) vlivem okolností svoji sexualitu potlačí, nebo je někým narušena, má zaděláno na problémy v dospělosti.

„Pořád ještě žijeme v bludech, jako například že masturbace je něco špatného, co se nesmí dělat. S tím se setkávám například u starších žen, které přijdou o partnera a chybí jim sex. Mnoho žen kvůli přísné až klerikální výchově v sobě své touhy potlačuje, protože je má spojené s negativními vzpomínkami. V hlavě to však zůstává,“ vysvětluje sexuolog Fiala.

Zlomová období v životě žen

Velkou roli v ženské sexualitě a prožitcích ze sexu hraje i počet partnerů a jejich dovednosti. Jestliže ženu bude celým životem provázet pouze jeden, maximálně dva partneři, kteří se jí budou nesměle dotýkat pouze v posteli a při zhasnuté lampičce, existuje velká pravděpodobnost, že bude chtít přestat se sexuálním životem co nejdříve a do pokročilého věku bude tvrdit, že „na to nikdy vlastně moc nebyla“.

Po dlouhá staletí to byl právě muž, kdo otvíral ženám cestu k sexualitě. Proto ženy první sexuální zážitek ovlivňuje o poznání více než muže, a právě od něho se odvíjejí další erotické experimenty a vjemy. První sex by měl být chtěný a s někým, na koho máme citovou vazbu. Jakmile půjde o náhodnou známost umocněnou návykovými látkami nebo znásilnění, riziko toho, že nám to nabourá další intimní život, prudce stoupá.

Dalším klíčovým momentem v sexualitě žen je pak těhotenství a porod.

„Obojí může zanechat trvalé následky. Dochází ke změnám v rodidlech v důsledku mikro či makro traumat, což může způsobit bolesti při sexuálních hrátkách. Sexualitu negativně ovlivní i doba, po kterou žena kojí, protože vlivem hormonu prolaktinu klesá sexuální touha,“ vysvětluje sexuolog Luděk Fiala.

V případě, že žena dlouho kojí a soustředí se výhradně na péči o dítě, případně následuje-li další těhotenství, může to mít negativní vliv na vztah partnerů. Základem, jak předejít problémům, které nakonec mohou mít fatální důsledky, je komunikace a otevřenost. Mluvit o tom, co cítí žena, proč v určitých situacích reaguje tak, jak reaguje, ale stejně tak podstatné je vyslechnout i muže, který najednou může mít pocit, že je odstrčený na druhé koleji.

Pokud partneři problémové období ustojí, mohou z toho oba těžit. Zejména pak žena, která si začne užívat svoji sexualitu více po dětech než před nimi.

„Největší mýtus, který se traduje, je, že náš sex řídí sexuální pud a ten se automaticky stará o naše sexuální štěstí. O to však musíme pečovat jen my sami aktivně s tím, že se budeme ve vztazích učit dovednosti nezbytné pro spokojený erotický život. Žádný pud to za nás nezařídí,“ vysvětluje sexkoučka Julie Gaia Poupětová.

Pohádky všedního dne

Základem úspěchu v partnerském sexu je, podobně jako v období těhotenství a po porodu, zase komunikace. Oba by si měli navzájem svěřit své představy a měli by najít kompromis. Málokdy se totiž sejdou natolik podobné povahy, které mají stejné sexuální potřeby.

Sexuolog Luděk Fiala proto doporučuje kromě vzájemné masturbace i společné sledování porna, ač to může znít s ohledem na zmiňované riziko závislosti poněkud paradoxně. Pokud si ho však partneři dávkují v přiměřené míře, která oběma vyhovuje a respektuje potřeby obou, může pořádně okořenit jejich sexuální život, vede k lepším prožitkům a nakonec i prohloubení vztahu.

Řada žen však „klasické“ mužské porno odmítá jaksi z principu. Explicitně vyobrazené nahaté scény je nebaví sledovat a mohou v nich vyvolávat odpor. Právě proto čím dál častěji vznikají feministická porna. Pod poněkud zavádějícím názvem se skrývají filmy, které jsou více příběhové, mají o poznání jemnější atmosféru, delší záběry a soustředí se na emoce. Přesně takové točí španělská režisérka Erika Lust a slaví s nimi úspěch.

Sexkoučka Julie Gaia Poupětová říká, že neexistuje důvod, aby se na ně nemohli dívat i muži.

„Stejně tak jako některým ženám vyhovuje sledovat kratší ,mužské porno‘, některé muže velmi baví se dívat na pornografické filmy se zápletkou, vtipným dějem nebo komplikovanými kostýmy a propracovanými scénami. Každý má jiný vkus,“ říká Julie Gaia Poupětová.

Ať už se ženy a muži dívají společně na jakýkoliv film se silnou erotickou zápletkou, vždy je nutné mít na paměti, že pornografie je vlastně jen pohádka pro dospělé. Podobně jako bondovky, detektivky i nekonečné seriály mají i tyhle filmy s realitou našich ložnic jen pramálo společného, to však neznamená, že bychom měli na lepší sexuální prožitky rezignovat. Spíš než brát je jako návod, který je nutné krok za krokem dodržovat, je ovšem berme jen jako inspiraci.