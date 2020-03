Sexem pro krásu i proti zákeřným virům. Zažene stres a zlepší imunitu

Sex přináší radost, sblížení a propojení, podporuje pevnost partnerství, a dokonce díky němu vypadáte mladší. Bohužel to je také to první, co časem ztrácíte, když se na vás podepíšou každodenní starosti a ubíhající roky. Přijdou chvíle, kdy začnete být moc unavení na to, abyste se milovali opravdu vášnivě.

Přitom právě sex má v sobě léčivé síly. Posiluje nejen imunitní systém, ale udržuje fit tělo i duši. A to pořád není všechno, máme pro vás pět skvělých důvodů, proč se milovat. Čím je tedy sex tak prospěšný?