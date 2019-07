Trable ve vztahu, trable v posteli? Souvisí to spolu, říká Janáčková

I v ráji občas zaprší, říká se. V každém, třeba dosud naprosto bezproblémovém vztahu se zničehonic mohou začít objevovat mračna. A najednou to nefunguje ani v těch nejintimnějších chvílích. Co dělat, když se z postele stane bojiště?

Zásadní je netahat problémy do postele. Jít spát rozhádaní je ten nejlepší recept na probdělou noc a zpackaný celý další den.

Pokud tedy řešíte „jen“ drobné spory týkající se běžného chodu domácnosti či dětí, určitě se pokuste najít rozumný kompromis ještě předtím, než se odeberete do ložnice.

Jeden z vás by prostě měl „překročit svůj stín“, chopit se iniciativy a pokusit se o udobření, které zklidní hlavy, emoce a nastolí alespoň částečné příměří.

Můžete se v tom třeba střídat, ať je to spravedlivé, ale na tom se samozřejmě musíte domluvit předem. Odborníci ostatně často radí, aby si manželé nastavili pravidla, jak zvládat hádky a konflikty, a ta pak ani v tom největším afektu neporušovali, ale respektovali.

Udobřování objetím a sexem je samozřejmě také řešení a mnohé páry tak hádky často rády zakončují. Jenže ne každému to vyhovuje. Navíc co dělat, když je důvodem hádky právě sex? A že v manželství či dlouhodobém vztahu nejde o nic překvapivého.

Sex, v počátcích tak častý, vášnivý a proměnlivý, se časem mnohdy stává především pro ženy pouhou povinností, kterou je třeba jen nějak přežít. A to hlavně když přijdou děti, s nimi únava, nedostatek spánku a času na cokoliv jiného – a choutek na intimní partnerské chvilky logicky ubývá.

Ženy se pak mohou cítit frustrované z nepochopení partnera, který ale po sexu dál touží, a k podráždění či výčitkám už chybí jen málo. Muži mnohdy nevědí, jak takto vzniklá nedorozumění a nesoulad řešit, cítí se partnerkou odmítáni, což samozřejmě mužskému egu příliš neprospívá. A když v tu chvíli navíc začne váznout i komunikace a problémy se neřeší, vztah se může octnout v bludném kruhu nespokojenosti a nepochopení, ze kterého nikdo neví kudy ven.

Může tak navíc docházet k dalšímu vzájemnému odcizení a vyhasínání sexuální touhy. Nicméně odborníci si vědí i s těmito zapeklitými situacemi rady a potvrzují, že když se podaří partnerskou krizi překonat, vrátí se i sexuální apetit.

6 otázek pro Lauru Janáčkovou

Proč nejčastěji dochází k odcizení manželů po sexuální stránce?

Nejčastěji se to stává v důsledku vztahových problémů. Ne nadarmo se říká, že má-li člověk problémy ve vztahu, je jen otázkou času, kdy přibudou také problémy v sexu. Opakované hádky, výčitky, nedorozumění, pocit doprošování, sexuálního odmítání a podobné projevy a pocity atmosféře sexuální touhy rozhodně nepřejí. Stejně tak je tomu i poté v důsledku nevěry či zamilovanosti partnera. Druhou nejčastější příčinou jsou pak neřešené sexuální problémy. Prim v této oblasti hraje nedosahování orgasmu při souloži s manželem u žen, psychický tlak na sexuální aktivitu ženy ze strany mužů a mnoho dalších sexuálních problémů. Zde je namístě konstatování, že většina psychických i fyzických problémů v partnerském nebo sexuálním životě se dá řešit.

Laura Janáčková Expertka na partnerské vztahy Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc., pracuje v Sexuologickém ústavu VFN v Praze a 1. lékařské fakulty UK a ve společnosti Institut partnerských vztahů. Zabývá se psychologií v oblasti aplikované medicíny a komunikace, psychosomatikou, problematikou bolesti, partnerských a rodinných vztahů a sexuálního chování. Více na www.ipav.cz.



Měla byste nějaký recept na znovuoživení sexuální touhy, jak u muže, tak u ženy?

Recept na znovuoživení sexuální touhy u mužů i žen v dlouhodobém partnerském životě tkví ve snížení stresu a v péči o vztah. Je potřeba si uvědomit, že přestože starost o rodinu a děti u mnohých párů bývá na prvním místě, je nutné také vytvářet společné zážitky jenom s partnerem, na kterých je možné následně vztah také stavět. Bez nich by vztah mezi mužem a ženou brzy vyhořel. Postupem času by se vytratila jiná než účelová a organizační komunikace i porozumění. Žili by pouze vedle sebe. To znamená, že je třeba občas vyrazit na prodloužený víkend, romantickou večeři, ideálně na dovolenou bez dětí, neřešit na ní problémy ani chod domácnosti, ale odpočinout si a věnovat se pouze jeden druhému. Člověk pak má šanci vidět svého partnera takového, jakého si bral, uvědomit si znovu jeho dobré vlastnosti, všimnout si jeho sex-appealu... A pak přijde i touha.

Oddělené ložnice – ano, nebo ne? Jsou podle vás zabijákem manželské důvěrnosti?

Názory na oddělené ložnice jsou zcela individuální záležitostí. Romantická láska předpokládá společné lože, vzájemné doteky, laskání, usínání v objetí a společné probouzení. Nepočítá s přetahováním se o peřinu, bezdotykovými zónami, chrápáním a vydáváním celé řady jiných zvuků, o kterých bychom raději nevěděli. Oddělené ložnice mohou být řešením bezesných nocí, aniž to znamená, že vzájemné návštěvy nejsou vítány. Na druhé straně jsou lidé, kteří si nedovedou představit jiné než manželské lože. Vzájemná blízkost jim dodává pocit bezpečí a sounáležitosti. Dokonce je to někdy i tak, že jeden bez druhého jen těžko usíná, a pokud je někdo nucen přespat jinde (v nemocnici, na služební cestě atd.), pociťuje stesk. Zabijákem manželské důvěrnosti většinou nejsou oddělené ložnice, ale jsme to my sami.

Jak v manželském sexu překonat nudu a stereotyp?

Manželský sex má celou řadu výhod a nuda v něm vůbec nemusí být. Naopak tím, že se oba partneři po intimní stránce znají, mají větší šanci, že prožijí orgasmus. Pokud pečujeme dobře o vztah, pouto, které s partnerem vzniká, je natolik blízké, že umožní sdělení si vzájemných intimních přání a tužeb, sníží stud a napomáhá sdílení. Ženy mohou být svůdné a muži přitažliví pro své protějšky po celý život díky lásce, která zaslepí oči a omámí mysl. Přesto všechno by však ženy neměly zapomínat, že muži jsou vizuálně vzrušiví, a měly by o sebe dbát, být krásné, nápadité a využívat mocného pomocníka ve formě prádla, krajek, košilek různých barev, příjemných materiálů a lichotivých střihů. Muži nesmí zapomínat na úpravu zevnějšku, vůni a kreativitu. Nebojte se svěřovat s nápady, buďte iniciativní při vábení, svádění a věnujte mu náležitý čas.

V jakém případě byste už páru doporučila zajít k sexuologovi?

Myslím, že je to vhodné vždy, když se v sexuálním životě páru vyskytnou nějaké problémy, které jim kazí soužití.

Proč bychom neměli ani po letech rezignovat na manželskou intimitu? Co bez ní hrozí?

Člověk je tvor sexuální a touha po lásce a milování se věkem nemění, pouze někdy věk znesnadňuje její realizaci. V dnešní moderní době je ale většina sexuálních problémů přicházejících s věkem řešitelná. Muži mohou mít díky vhodným medikamentům erekci takřka na přání. Ženy si zase díky vhodné péči o jemnou sliznici intimních míst mohou lépe užít vzájemné blízkosti. Při milování se vylučují hormony štěstí a vzájemnosti. Milování zvyšuje i kvalitu života a život ve spokojeném manželství zase prodlužuje délku dožití. A nakonec milování je i prevencí celé řady nemocí. Snižuje například riziko kardiovaskulárních onemocnění, riziko vzniku rakoviny prostaty a mnohých dalších.