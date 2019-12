Sexmise pro 21. století. Klesá počet styků i partnerů, říká sexuolog Weiss

Ze sexuologických průzkumů z posledních let vyplývá, že ztrácíme zájem o sex. Čím to je?

Lidé neztrácejí zájem o sex jako takový, ovšem pravdou je, že podle výzkumů, které byly provedeny na Západě, klesá počet partnerských sexuálních styků. Zdá se, že to souvisí s rozšířením internetové pornografie. Lidé se tedy už tolik nemilují a například v zemích, jako je Japonsko, je tento pokles statisticky významný. Pokles partnerských styků je však pravděpodobně kompenzován zvýšeným počtem masturbačních aktivit pomocí obrazové pornografie.