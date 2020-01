Před třiceti lety se báli masturbace, dnes Češi řeší závislost na pornu

Zatímco v prvních letech po sametové revoluci se Češi obraceli na sexuology často například z poněkud naivních obav ze škodlivosti masturbace, dnes s nimi klienti řeší podstatně vážnější problémy.

„Muži zápasí s nedostatkem sexuální touhy ve vztahu a přibývá i těch, kteří jsou závislí na masturbaci s využitím porna. Ženy se chtějí naučit prožívat orgasmus,“ říká sexuoložka Hana Fifková, která počátkem devadesátých let vedla jednu z prvních sexuologických poraden v tisku, konkrétně v Blesku a později v časopisu pro náctileté Bravo, kde tato rubrika nesla dodnes legendární název Láska, sex a něžnosti.

Jak se Češi na začátku devadesátých let dívali na sexuální osvětu v tisku?

Do roku 1989 u nás neexistovala sexuální osvěta, jedinou poradnou byla Sally v Mladém světě, ale ta byla orientovaná víceméně na vztahy, nikoli na sex. Poradna v Blesku pak byla skutečně první poradnou o sexu v tisku. Dneska už si to ani neumím představit, ale vím, že když jsem dostala nabídku tuto poradnu vést, šla jsem se poradit s rodiči. Jsem z malého krkonošského městečka a potřebovala jsem vědět, že se rodiče za mne nebudou stydět. Když poradna začala, mnohokrát se jich přátelé nebo sousedi pak doma ptali, do čeho že se to jejich dcera pustila.

Psali do poraden opravdu čtenáři, nebo si dotazy vymýšlela redakce?

Nebyly maily a já jsem si do Blesku chodila pro hromady dopisů s dotazy, denně jich byly desítky. I pro mne to bylo dobrodružství – otvírat dopisy, číst si je a vybírat, na které odpovím. Lidé se v začátcích hodně ptali na škodlivost masturbace. Bravíčko bylo později a mladí lidé už psali maily. Ani v Blesku, ani v Bravíčku jsme si dotazy nevymýšleli, vždy bylo reálných dotazů dost a dost.

Byla česká společnost před třiceti lety v oblasti sexuality naivnější než dnes?

Já bych snad ani nepoužila slovo naivní, ale spíše neinformovaná. Za minulého režimu se nesmělo mluvit o mnoha věcech, sexualitu nevyjímaje. Nebylo kde informace hledat, ve školách neexistovala sexuální výchova, o sexu nemluvili rodiče s dětmi ani partneři mezi sebou. Z neinformovanosti pak vyplývalo mnoho předsudků či mýtů. Chyběly výzkumy sexuálního chování, byla špatně dostupná antikoncepce, nebylo obvyklé používat kondom. Ženy, které nedosahovaly orgasmu při souloži, si připadaly handicapované. Muži, kteří měli potíže s erekcí, se ostýchali vyhledat odbornou pomoc. Většinová společnost si představovala gaye jako šišlajícího zženštilce v růžové košilce a lesbu jako svalnatou mužatku, protože nikdy žádného homosexuálně orientovaného člověka neviděli. Gayové a lesby se báli otevřeně se ke své orientaci přihlásit.

V čem se liší práce sexuologů, pokud srovnáme rok 1989 a dnešek?

Hlavním faktorem je liberální a otevřená společnost s dostatkem informací. Lidé se přestali stydět pomoc sexuologů vyhledávat, jsou informovanější, ale tím pádem i náročnější. Trochu se změnilo i spektrum potíží. Obrací se na nás více žen, které chtějí svůj sexuální život zlepšit například tím, že se naučí prožívat orgasmus. Obrací se na nás více mužů, kteří zápasí s nedostatkem sexuální touhy ve vztahu – částečně na tom má podíl snadná dostupnost internetové pornografie s velice silnými vizuálními podněty. Přibývá mužů, kteří jsou na masturbaci s využitím těchto podnětů závislí. Novým tématem je i závislost na sexu. Naopak za sexuologem již nechodí nikdo, kdo by se trápil pocity viny za masturbaci. I přijetí homosexuální orientace je pro většinu gayů a leseb snazší než dřív. Za sebe mohu říci, že se nám pracuje lépe, protože máme v ordinacích sebevědomější a informovanější klienty, kteří jsou většinou dobrými partnery na cestě k hledání řešení jejich problému.

Češi a sex 15 minut

Tak průměrně trvá délka pohlavního styku českých párů. 14,17 centimetru Taková je podle mezinárodního serveru targetmap průměrná délka penisu českých mužů. Česko je tak na 60. místě ve světě. Evropě vévodí Bosna a Hercegovina (15,65 cm), světu pak Kongo s délkou 17,93 cm. Nejmenší pyje na zeměkouli mají pak Nepálci (9,3 cm), následují Thajsko, obě Koreje či Irák a Írán. V Evropě jsou to pak Italové, Irové, Rumuni a Řekové. 35 % Tolik Čechů, kteří pracují víc než osm hodin denně, nemá prý pak dost sil na pravidelný manželský sex. Nejhůře jsou na tom upracovaní Japonci, kde se manželské páry milují 1,5krát měsíčně. 68 % Většinu české populace lákají k sexu neobvyklá místa. Je však konzervativní – 28 % lidí se zdá v tomto ohledu přitažlivá příroda jako les, jen výjimečně parky. 12 % Čechů by neodmítlo sex v autě nebo ve výtahu. 41 % Skoro polovinu českých mužů upoutá nejvíc ženská postava, zejména pak poprsí. U žen jsou preference jiné, nejvíc je na mužích přitahuje smysl pro humor, na druhém místě je inteligence. Zdroj: průzkumy agentury STEM/MARK



V roce 2009 se začala v Česku prodávat Viagra, za deset let bylo na tuzemský trh dodáno 1,6 milionu balení. Pomohl preparát mužské populaci?

Příchod sildenafilu čili Viagry a posléze i dalších léků na podobném principu se stal převratem v terapii poruch erekce. Na druhou stranu musíme zápasit s masivní reklamou na přípravky na podporu erekce ze skupiny potravinových doplňků, tedy přípravků, které fungují spíše jako placebo a které cestu mužů do ordinací odborníků oddalují, což dobře není.

Dnes se ovšem nejvíc věnujete transgenderové problematice.

Do roku 1989 se k odborníkům dostala jen velice malá část transsexuálních lidí, kteří zároveň zažívali mnohé odsudky a často ztráceli práci či rodinné zázemí. Dnes je situace díky osvětě diametrálně odlišná. Většina lidí ví, že transsexualita je vážná vrozená porucha a že proces změny pohlaví je standardním řešením tohoto problému. Za odborníky chodí významně víc transsexuálních lidí a snižuje se i jejich věk. Jsou rychleji schopni porozumět svému problému a většinou mají kolem sebe blízké, kteří jsou připraveni jim pomoci.