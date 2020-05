Jak často je dost často? Ze sexu se nesmí stát povinnost, radí odbornice

12:00 , aktualizováno 12:00

Někdo to potřebuje denně, jinému stačí pár čísel do měsíce a najdou se i tací, kteří na sex zkrátka nejsou vůbec. soulad ve frekvenci milování je bezpochyby jedním z klíčů ke šťastnému partnerství. Ale co když je to jinak?