Nebezpečná afrodiziaka: Lidé si před sexem dopřávají kokain či extázi

Známé rčení, že po alkoholu je každá povolnější dostává s novými průzkumy, které se zabývají návykovými látkami, úplně nový rozměr. Nad popíjením před sexem se asi pozastaví málokdo. Co je daleko více alarmující, že kromě alkoholu si intimní radovánky stále více lidí zpestřuje také marihuanou a chemickými drogami. A tady už je třeba mít se na pozoru.

Podle týmu vědců z University College London, kteří si na pomoc vzali data z Global Drug Survay, se ukazuje, že přeborníci jsou v tomto ohledu obyvatelé Spojeného království. Global Drug Survay je rozsáhlá celosvětová studie, která anonymně zkoumá chování drogových uživatelů ze 40 zemí, včetně Spojených států, Kanady, Austrálie, Brazílie, Izraele, Švýcarska nebo České republiky. Průzkum odhalil, že více než 64 % respondentů z Británie z celkového počtu 22 tisíc dotázaných z výše uvedených zemí, se před sexem napije, zatímco v Evropě je to něco okolo 60% a v USA 55% účastníků průzkumu.

Intimní život ve Velké Británii si rádo zpestřuje MDMA (extází) 20% dotázaných, ve Spojených státech a Evropě je to přitom okolo 15%. Podobně 13% Britů kombinuje sex s kokainem, zatímco v Evropě je to „pouhých“ 8%. Jointa si před sexem dá 36% Britů, ale prvenství „drží“ Spojené státy, kde je to dokonce 49% respondentů.

Kokain a MDMA podobně jako marihuana prý umožňují mnohem niternější prožitek. A samozřejmě o dost intenzivnější. „Měla jsem úžasný sex na tabletě, bylo to jako neskutečně hluboká emocionální vlna,“ svěřila se například Rachel (28). Navzdory niternějšímu prožitku ale nebylo prokázáno, že by chemické drogy vedly k častějšímu či lepšímu orgasmu. Podle uživatelů nejde primárně o vyvrcholení, ale obecně o jiný druh prožitku.

Podobné jsou i zážitky lidí, kteří během intimních chvilek šňupají kokain. „Stačí lajna nebo dvě a sex je nespoutaný a mnohem divočejší,“ popisuje jedna z uživatelek. A bilancuje, že zatímco ona měla skvělý zážitek se svým partnerem, její přátelé ne vždy měli podobné štěstí. Občas se jim přihodilo, že je kombinace alkoholu a kokainu „odbrzdila“ natolik, že udělali věci, o kterých se jim za střízliva ani nesnilo.

„Zkoušet sex na drogách, pokud s nimi předtím nemáte žádné nebo negativní zkušenosti, skutečně není dobrý nápad. Ocitáte se ve zcela emočně odlišném rozpoložení. Někteří lidé navíc reagují skutečně velmi citlivě, takže prožitek je přirozeně o dost intenzivnější,“ citoval deník The Independent psychiatra Adama Winstocka, který za projektem globálního drogového průzkumu stojí. Doktor dodává, že právě ona senzitivita záleží také na tom, kdo se vás dotýká a že to naopak někdy může být velmi nepříjemné.

A to nemluvíme o dalších negativních dopadech, jako je například silná bolest hlavy, nevolnost a špatná nálada. Nebo i něco horšího. Například pokud zkombinujete kokain s viagrou a neodhadnete adekvátní množství. Jako se to stalo 24letému Joshovi, který si domluvil sex s neznámou dívku. Jelikož mu viagra hned nezabrala, vzal si po nějaké době další, což mělo za následek silnou a bolestivou erekci, ale také zběsilé bušení srdce a nadměrné pocení. „Panikařil jsem a prosil jsem, aby dívka zavolala záchranku, protože jsem měl pocit, že mám infarkt,“ svěřil se se svým nejhorším sexuálním zážitkem.

„Pokud si muži vyberou nějakou návykovou látku, aby je nabudila na sex, je to všechno pouze o jejich penisech. Viagra či amfetamin, to jsou drogy, které jim umožní mít delší erekci. Ženy si na rozdíl od nich pochvalovaly, že drogy jim zvyšují emocionalitu, prožitek a intimitu. Proto raději sahají po konopí nebo MDMA,“ popisuje psychiatr.

Dříve byl tzv. chemsex spojován především s homosexuály, výsledky obsáhlé studie však ukazují, že hranice této komunity překročil už dávno a že je to poměrně oblíbená zábava mladých lidí.

„Jedním z účelů této studie je rozbít určité zažité stereotypy, které existují ve vztahu interakce sexu a návykových látek (myšleno veškeré drogy, včetně alkoholu). Každý se tvářil, že je to spojováno pouze s homosexuálně orientovanými muži. Je to však bezpředmětné, protože téměř každý měl pravděpodobně někdy sex na drogách. Jako vědci potřebujeme porozumět, jak a proč se tak lidé chovají, abychom jim mohli nabídnout cestu, jak si méně ubližovat,“ vyjádřil se Adam Winstock.