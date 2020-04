Sára Saudková: Všechno má nějaký smysl, který nám třeba jednou dojde

To, co se teď děje, by nás nenapadlo ani v nejdivočejších snech. Jak se díváte na současnou situaci vy?

Především si teď víc uvědomíme, že nic není napořád a zaručené. A že ti podstatní lidé v této zemi nejsou nějaké celebrity, politologové a jiní mudrlanti, ale lidi, kteří opravdu makají, něco užitečného vytvářejí a pomáhají. Dojde nám, jak je podstatné spoléhat se na sebe. Na vlastní síly, na soudržnost a vzájemnou ohleduplnost. Že potravinová soběstačnost, silný průmysl, zdravé školství, zdravotnictví, podporovaná věda a výzkum a moderní armáda jsou to, co dělá stát silným a odolným vůči čemukoliv, co může přijít, ať se to jmenuje jakkoliv. Právě teď máme příležitost si to uvědomit.