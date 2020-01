V práci jsem drsná, ale doma kvočna, říká cukrářka Mirka van Gils Slavíková

Začátek nového roku je tradičně spojený s předsevzetími všeho druhu. Jaké jste si dala vy?

Žádné, jsem Kozoroh s ascendentem ve Vahách a můj život je jedna velká jízda. Navíc odjakživa žiji přítomností. Myslím si, že když se člověk pro něco rozhodne, tak za tím má jít bez ohledu na kalendář. Je to záležitost určitého vnitřního pnutí. Když si řeknete, že od ledna z jídelníčku vyřadíte dorty a čokolády, a nebudete to cítit uvnitř, tak to zcela určitě nedodržíte. Takže novoroční předsevzetí jsou hezká věc, ale nefunkční. Ovšem jinak leden vnímám jako důležitý měsíc, šestého by měl narozeniny můj tatínek, který mě v životě hodně ovlivnil.