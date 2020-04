Hádáte se o peníze? Nejlepší pravidlo rodinného rozpočtu zní 10:20:30:40

Hlavně aby byl vtipný, nebral se moc vážně a uměl se nad spoustu věcí povznést. Takto či v různých variantách zní obvykle odpověď žen na to, jak by měl vypadat jejich životní partner. Dost podobně mluví muži. Ti upřímnější k tomu zmiňují i ženskou krásu. O čem obě pohlaví mlčí, jsou peníze. Nikdo přece nebude řešit něco tak přízemního, když je řeč o lásce. Mluvit o penězích by se však mělo.