Jejich věkový rozdíl je pětapadesát let a chtějí spolu miminko

Alexis říká, že nikdy nebyla tak zamilovaná. Nevadí jí, že je mezi nimi velký věkový rozdíl, protože dělají všechno jako ostatní páry.

„Nic nás nelimituje, jsme zdraví a užíváme si to. Zvykla jsem si i na to, že mě lidé považují za Charlesovu vnučku nebo ošetřovatelku,“ sdělila pro Daily Mail. Charlese poprvé potkala v kostele, kde plakal kvůli ztrátě manželky. Ta zemřela na rakovinu. „Povídali jsme si tehdy dlouhé hodiny. A pak jsme se začali scházet. Brzy jsem se do něj zamilovala. Když mi po čase řekl, že ke mně něco cítí, málem jsem štěstím vyletěla do oblak,“ říká Alexis.

Jejím jediným přáním je mít s manželem potomka. Pokoušejí se o něj přirozenou cestou, a pokud to nepůjde, zkusí umělé oplodnění. Pár podstoupil několik testů, které ukázaly, že je Charles naprosto v pořádku, ale Alexis má problémy, které by měla vyřešit hormonální léčba.

Rodiny Alexis i Charlese se k jejich vztahu staví skepticky. Především pro děti Charlese je výrazně mladší otcova partnerka problém.

„Je mi opravdu jedno, co si lidé myslí. Chováme se k sobě hezky i na veřejnosti a netajíme se tím, že jsme do sebe zamilovaní. Říkají mi, že jsem sobecká, protože naše dítě brzy nebude mít svého otce. Lidé jen závidí,“ myslí si Alexis.

Příběh pár zveřejnil, aby poukázal na to, že láska kvete v každém věku a věkový rozdíl není podstatný. „Je mi devětasedmdesát, ale ve skutečnosti se cítím mnohem mladší. Když zestárnete, nemusíte být už navždy sami. I v pozdějším věku lze najít lásku,“ dodal Charles.