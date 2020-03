Rodina se přestěhovala do skromného příbytku, aby žila v souladu s přírodou

Jedenatřicetiletý Zac Ruiz a jeho o dva roky starší manželka Katie žili v Kalifornii ve velkém luxusním bytě a užívali si vše, co jim velkoměsto i moderní doba nabízí. Bohužel se však také potýkali s finančními problémy. Každý měsíc vycházeli s financemi jen tak tak.

Po narození synů Foxe a Grizzlyho měli chuť změnit životní styl. Rozhodli se pro život v přírodě, proto v Novém Mexiku koupili pozemek a postavili na něm příbytek, který zakrývá místo normální střechy obrovská plachta.

V Kalifornii byla Katie kadeřnicí a Zac se živil jako trenér v posilovně. Život v pulzujícím velkoměstě je unavoval. Ze zrychleného způsoba života měli úzkosti a nechtěli, aby podobné situace zažívaly i jejich děti.

„Vlastně jsme se měli dobře. Měli jsme dobře placenou práci, spoustu přátel a užívali si. Ostatní by si mohli říct, že to byl dokonalý život. Ale my jsme to tak postupem času necítili a toužili jsme po jiném životě. Velká změna nastala, když jsme se stali rodiči. Vnímali jsme to jinak,“ sdělil pro Daily Mail Zac.

Nyní dětem ukazují, jak se dá přežít v přírodě. Jejich děti si umějí rozdělat oheň a připravit na něm jídlo, umějí lovit a sbírat rostliny, které mohou konzumovat. Velmi dobře znají všechna zvířata a jsou srozuměny i s nebezpečím, které jim od nich hrozí. Vědí, jak se mají chránit.

Nehrají videohry, netráví čas na mobilu nebo tabletu a nekoukají na televizi. Hrají si v přírodě a tráví čas s rodiči. Hodně také společně cestují a poznávají okolní krajinu. Zac a Katie si myslí, že takové dětství pro ně bude cennější.

Jejich obydlí není moc velké, ale prý jim vyhovuje.

„Venku netrávíme moc času. I naše děti si někdy zkusily zahrát hru na počítači, nebo se koukaly na televizi. Kluci sami chtějí trávit čas venku, kde si hrají. Je to dobrodružné,“ říká jejich tatínek.

V minulosti se s dětmi viděli až večer, a to jim nepřišlo v pořádku. „Chodili jsme do práce a brali si jí víc, abychom mohli všechno poplatit. Takže děti byly ve školce a ve škole a pak ještě v družině a na hlídání a viděly nás až večer,“ doplnila Katie, které se takový život nezamlouval a která si myslí, že by to v budoucnu na jejich děti mělo velký dopad.

„Nechceme nikomu nic vnucovat, ale podle nás není správné, jak je nastavená dnešní společnost. Honí rodiče do práce a nutí je jen vydělávat. Reklama útočí a podněcuje nás ke koupi zbytečností. Tak by to nemělo být a děti by neměly vyrůstat v takovém prostředí,“ doplnili.