Rande jako strašák. Proč se ho ženy děsí a muži se do něj nehrnou?

Strach z toho, že se znemožníme, nebo budeme krutě odmítnuti, je často silnější než touha dát se dohromady s někým, kdo by potenciálně mohl být ideálním parťákem do života. Přesto je osobní setkání zásadním momentem, který rozhodne o tom, jak se bude náš milostný život vyvíjet v příštích dnech, měsících a letech. Co nejvíc vrtá v hlavě ženám a co mužům?



Žena: Bojí se, že přijde buran nebo nudný patron

Domluvit si schůzku online je snadné, stačí jen pár kliků a můžete se chystat. Také rande naslepo sjednané ochotnými kamarády, kteří už se nemohou dívat na to, jak jste sama, nemusí být k zahození. Jenže co když přijde chlápek, o kterého byste si ani neopřela kolo?

Berte to zlehka a vyžeňte ze své hlavy svatební zvony. Prostě jdete na kafe s někým, kdo by mohl stát za to. O nic nejde. Pokud se z něj vyklube nekňuba, buran, náfuka, nudný patron nebo škrt, tak se rozloučíte a půjdete si každý svou cestou.