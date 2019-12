Opustil ji manžel, mentorka i její hlas. Bojovnice Radůza však tvoří dál

Narodila se jako Radka Vranková 16. března 1973 v pražské Bubenči, ale do pěti let bydlela u prarodičů ve vesničce Jeníkovice, kousek od Třebechovic pod Orebem. V dětství na ni spolužáci ve škole pokřikovali „medúza radůza“ a přezdívka Radůza jí už zůstala – na Radku dnes ani neslyší. Chodila do „lidušky“, pak na konzervatoř a ve dvaceti ji při muzicírování na Karlově mostě objevila Zuzana Navarová.