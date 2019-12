Zpátky po vážné nemoci. Porotce StarDance posílá do kin svůj první film

Sledovat StarDance nebyl čas, tipl jste si přesto, kdo ze soutěžících má největší naději na výhru?

Z toho mála, co jsem viděl, by mohli soutěžit o prvenství Matouš Ruml a Veronika Khek Kubařová, to by byl krásný finálový souboj.

Dvakrát se vám v té soutěži podařilo trefit vítěze. Čím vás přesvědčili?

Vždycky jsem víc sázel na kouzlo osobnosti, někdy se tomu říká charizma či X faktor. Jsem divadelní režisér, takže tohle mě zajímá víc než kroky, držení těla a technika. Myslím, že podobně to vnímají diváci, a právě oni rozhodnou.