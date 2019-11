Mrzouti mají odvahu být neoblíbení. Nejsou rozjuchaní za každou cenu

13:00 , aktualizováno 13:00

Nenasazuje masku dobráka jen proto, že se to od něj čeká. Obtíže života snáší bez podpůrných prostředků a nic nedbá na to, co si o něm ostatní myslí. Pro mě jsou mrzouti vpravdě hrdinové. Obdivuji je. Protože ustát tenhle status ve společnosti, která vypadá, že všichni na něčem jedou, vyžaduje leckdy nervy z ocele.