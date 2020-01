Konec s prokrastinací. Tipy, jak se bez okolků pustit do práce

Přestaňte odsouvat úkoly na jindy

Kdo by neznal pořekadlo: co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek? Někteří lidé si ho už změnili na pravdivější: co můžeš udělat dnes, to do zítřka určitě počká. Zní to jako povedený vtípek, ale u některých povah to může vést k velkým problémům.

Pokud budete takto odsouvat důležité úkoly, které stejně jednou musíte splnit, dostanete se brzy do spirály stresu, z níž je těžké vystoupit. Lidé trpící dlouhodobě prokrastinací špatně spí a ztrácí úctu sami k sobě. A to je věc, kterou byste neměli podceňovat.

Každý z nás někdy něco odložil na jiný den. To ještě neznamená, že trpíte zmiňovaným stavem. Pokud tak činíte dennodenně a na konci to vede k práci pod tlakem, je třeba se nad sebou zamyslet. „Vědci si dříve mysleli, že prokrastinující lidé mají jen jiné vnímání času. Nedokážou si ho prostě zorganizovat,“ referuje psycholožka Elizabeth Lombardo. Teď mají jiný názor.

„Dnes se spíš mluví o averzi k povinnostem. Jsou pro ně nepříjemné, zdlouhavé nebo vysilující. A tak je hrnou před sebou jako nechtěný odpad. A když se s nimi musí popasovat, je z toho krize,“ vysvětluje. Pokud si myslíte, že trpíte podobným problémem, zakročte. Dáme vám pár tipů, jak na to.