Hýčkejte si přátele, i když máte vztah. Má to své výhody

„Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád,“ prohlásil Elbert Hubbard, americký spisovatel a filozof. A měl pravdu. Dlouholetá kamarádka je totiž doslova požehnáním. Jestli i vy ve svém životě máte blízkého člověka, se kterým to táhnete už nějaký ten pátek, opečovávejte vzájemné pouto. Kvalitní partner, stejně jako ona, je totiž požehnáním.



Zpovědnice po drátě

Nemluvte jen o sobě, svých problémech. Ptejte se nejbližších také na jejich trápení.

Nejlepší kamarádka zastupuje hned několik rolí. Tou vůbec nejcennější je opora. Pomoc v nelehkých chvílích. Kdykoliv vám je „ouvej”, víte, že se máte na koho obrátit. Je to člověk, který by pro vás udělal první poslední. Na rovinu vám řekne svůj úhel pohledu, ač se vám to mnohdy nemusí líbit, nebudete s jejím názorem souhlasit. Právě v tom tkví kouzlo přátelství. Ne si vzájemně lichotit, ale říkat si bez okolků, strachu vlastní pocity. I když máte doma skvělého partnera, jistě o vás neví tolik jako ona, životní přítelkyně.