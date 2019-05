Příběh Soni: Tchyně upřednostňuje vnučky z manželova prvního manželství

Jsem vyučená prodavačka a v lahůdkářství, kde jsem pracovala, jsem poznala i svého manžela. Chodil k nám s kolegy z práce na svačinu. Měla jsem tu jejich partu ráda, vždycky hodili nějaký vtípek, byla s nimi legrace.



Po nějaké době jsem si všimla, že jeden z nich se ke mně chová trochu jinak než ostatní, cítila jsem, že se mu líbím. Vlastně se líbil i on mně. V té době jsem byla skoro půl roku sama, měla jsem za sebou dost ošklivý rozchod s přítelem, který nemohl pochopit, že už s ním prostě nechci žít. To nejhorší jsem měla za sebou a novému vztahu bych se nebránila.

Zamilovala jsem se do ženatého

Pak se mě jednou zeptal, kdy končím a ten den na mě po práci počkal. Šli jsme se jen tak projít, kousek od mé práce byl velký park. Koupil mi zmrzlinu, seděli jsme na lavičce a povídali si. Že je ženatý, mi ještě neřekl. Bylo mi s ním tak hezky a prakticky hned po prvním rande jsem se zamilovala.

Na druhém už mi řekl, že má rodinu. Dvě dcery, ale ta starší není jeho, tu měla jeho manželka za svobodna a on ji od jejích necelých dvou let vychovává. Je pro ni tátou a on ji taky bere jako svou dceru. Bylo jí akorát sedm let, spolu s manželkou pak mají pětiletou dceru.

Cítila jsem se hrozně zklamaná a podvedená a řekla jsem mu, že to mění situaci mezi námi, že rozhodně nebudu mít vztah se ženatým mužem. Přemlouval mě, tvrdil, že s manželkou si nerozumí, má prý dokonce podezření, že ona někoho má. Nepřesvědčil mě, odešla jsem.

Pak jsme se nějakou dobu neviděli, k nám do obchodu nechodil. Bylo to hrozné, znali jsme se tak krátce, vlastně mezi námi nic nebylo, ale já byla nešťastná, protože jsem se zamilovala jak puberťačka. I on to měl stejně, nakonec jsme se dali dohromady. Otěhotněla jsem a Pavel se rozvedl. Rozvod se vlekl, mezitím já porodila syna, žila jsem u tety, protože rodiče mě vyhodili. Na malém městě jsem jim prostě udělala ostudu.

Pavel žil po rozchodu s manželkou u svých rodičů, měl tam malý byt v podkroví, kde žil ještě za svobodna, a tam si mě nakonec přivedl, když bylo konečně po rozvodu. Nebyl to dobrý nápad. Od začátku jsem věděla, že s jeho matkou nebudu vycházet. S otcem to bylo lepší, ten byl nadšený, že má konečně vnuka, jenže je dost pod pantoflem, a když jeho žena zavelí, tak ji poslechne. Ani na svatbu nám nešli.

Tchyně mě i syna nesnáší

Asi bych to všechno byla schopná překousnout, ale kvůli synovi jsem z našeho vztahu s tchyní hodně nešťastná. Ona svého vnuka vyloženě ignoruje, už mu jsou čtyři roky a ji nezajímá. Přitom žijeme v jednom domě, máme sice samostatný byt se vším všudy, nemusíme se potkávat, ale synovi to nevysvětlím, za babičkou a dědou chce pořád chodit.

Nedá se vyloženě říct, že by ho odháněla, ale vidím, že má k němu naprosto vlažný vztah. To k holkám, které za nimi chodí pořád, se chová úplně jinak. Kupuje jim dárky, bere je na výlety, ale našemu synovi nic. Když jsem ji jednou řekla, proč nevezme na výlet s vnučkami i jeho, řekla mi, že je to můj syn, tak by mi to snad mělo být jasné.

Jsem z toho opravdu hodně nešťastná. Manžel mi řekl, že se na to mám vykašlat. Jeho máma je prostě taková, když si vzala do hlavy, že našeho syna bude ignorovat, tak s ní prostě nic nehne. Ale já už toho mám občas plné zuby, vím, že mě i syna v domě nevidí ráda, nejradši bych se odstěhovala, ale nejsme na tom teď s penězi úplně nejlíp. Já jsem doma, vydělává jen manžel, navíc docela dost platí na obě holky, protože tu starší adoptoval.

Naštěstí mí rodiče se vzpamatovali, taky to nějakou dobu trvalo, ale dnes jsou z malého nadšení a aspoň oni pro něho plní roli babičky a dědečka. Vědí o situaci u nás doma, dokonce mi nabídli, ať se k nim s malým přestěhujeme.

Soňa

Názor odbornice: Váš syn má tátu

PhDr. Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12.

Vážená Soňo. Žijete ve vztahu zatíženém minulostí, váš muž má za sebou manželství se dvěma dětmi. Takové svazky jsou často náročnější právě kvůli komplikovanému předivu vztahů v širší rodině. Tchyně vás zjevně nevnímá moc pozitivně. Můžeme debatovat o tom, nakolik je to oprávněné, ale to je tak celé, co s tím můžeme dělat. Vás však trápí její vlažný vztah k vnoučkovi. Ten je však nejen vaším synem, ale má i tátu. Práce po této linii by mohla napomoci zvýšení náklonnosti babičky k vnukovi.

Pokuste se dohodnout se svým mužem, zda by občas mohl strávit nějaký pěkný čas se svou matkou a s vaším společným klučíkem (bez vás). Ohledně bydlení u vašich rodičů - proč byste je nemohli vyzkoušet? Konec konců i nestorové manželského poradenství považovali bydlení mladé rodiny u rodičů ženy za potenciálně méně konfliktotvorné než bydlení u rodičů muže.

PhDr. Magdalena Dostálová

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 0