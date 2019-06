Příběh Lenky: Přistihla jsem syna s milenkou. Mám ho krýt?

Máme s manželem dva syny, mladšímu je třiadvacet a studuje vysokou školu. Bydlí s kamarády v pronájmu a domů jezdí tak jednou dvakrát do měsíce. Studuje celkem bez problémů a k tomu si přivydělává. V Praze má „vážnou“ známost, jak nám občas nezapomene připomenout, když se ho zeptáme na plány po škole. Nepředpokládáme, že se domů vrátí, už teď má přislíbené zajímavé místo.



Syn si nevybral dobře

Napište svůj příběh i vy Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v partnerské poradně, v diskusích nebo z e-mailů, které posíláte na ona@idnes.cz. Respektují vaši anonymitu.

Staršímu synovi je o deset let více. Žije v sousedním městě s manželkou a tříletým synem. I z něj bychom měli radost, je to slušný a poctivý kluk, má dobrou práci, dokáže vydělat peníze i se postarat o rodinu. A ve svém synovi se vidí. Jenže veškerou radost z něho i vnoučka nám kazí snacha. Nevybral si bohužel dobře. A neříkám to z důvodu, že bych na snachu nějak žárlila, nebo se snažila si syna nějak přivlastňovat. Nikdy jsem se tak nechovala. Vždy jsme s manželem děti respektovali, nezasahovali jsme jim do života. Snažili jsme se, aby byli samostatní.

Já se těšila, až si moji synové najdou partnerky, že konečně nebudu jediná ženská v rodině plné chlapů. Třeba přítelkyně mladšího syna je úžasná, ta, kdyby v naší rodině zůstala, byla bych šťastná. Starší syn měl pochopitelně i jiné dívky a byly mi sympatické. A i když mi sem tam něco vadilo, nechala jsem si to pro sebe, byly to přítelkyně mého syna, ne moje.

Ovšem u jeho ženy se zuby nehty oba s manželem držíme, abychom ji horem dolem nekritizovali. Nechápali jsme, kam dal náš syn rozum, už když nám ji představil. Jenže on byl zamilovaný, zakoukal se do jejího hezkého obličeje. Ale nám s manželem nějaký šestý smysl napovídal, že to není dobrá volba. A čas nám dal za pravdu, vyklubala se z ní hloupá, zlá, hádavá a žárlivá ženská. V její blízkosti se vždycky cítím hrozně. Je tak negativní, nejraději každého pomlouvá a umí být až zlá ve svých odsouzeních. Libuje si v drbech.

Těhotenstvím si ho udržela

Myslím si, že synovi po nějaké době začalo docházet, že šlápl vedle, občas se tátovi svěřil, prý potřeboval chlapskou radu. A nejspíš to vycítila i ona, že by o něj mohla přijít. Najednou otěhotněla, později se přiznala, že vysadila antikoncepci. Klasický případ, bála se, že o něj přijde, tak to zkusila přes dítě. Moc dobře věděla, že syn je charakter a nenechá ji. A on dokonce kývl na svatbu.

Dnes už mají tříletého kloučka, snacha je pořád doma, do práce se nehrne. Navíc se ke všem jejím špatným vlastnostem přidala i žárlivost. Není jí hloupé mu dělat scény na veřejnosti, i před námi.

Před zhruba měsícem jsem přišla z práce ještě před obědem, nebylo mi dobře a vzala jsem si volno. A doma jsem načapala našeho staršího syna s nějakou ženou v posteli v pokoji pro hosty (ještě, že nebyli v naší ložnici, ale to by si prý nikdy nedovolil) a v nejlepším.



Syn pak za mnou s velkou omluvou přišel a se vším se mi svěřil. Prý už to trvá několik měsíců, je zamilovaný a neví, co má dělat. Pochopil už dávno, jakou si vzal ženu, není mu s ní dobře, ale zároveň se bojí, jak by to bylo se synem, kdyby se rozvedl. On je to jediné, co ho drží v manželství. Oběma nám je jasné, jaké by dělala problémy, aby se se synem mohl vídat. A to bychom odnesli i my s manželem. Jak ji znám, je mi jasné, že bychom o kontakt s malým přišli. Snacha je sice hloupá, ale moc dobře ví, že nám od začátku nesedí, tak by nám to pěkně spočítala. Vnouček je hodně těžká zbraň v jejích rukou.

Jenže co s tím? Syna naprosto chápu, tak ráda bych mu řekla, ať od své ženy utíká, co nejdál může. Také nevím, jestli mám podporovat jeho mimomanželský vztah. Sice moc dobře rozumím, proč si našel milenku, ale přijde mi to svým způsobem zbabělé a nečestné. Oba syny jsme vychovávali s manželem jinak a toto je přesně pravý opak toho, co jsme jim vždycky vštěpovali.

Lenka

Názor odbornice:

PhDr. Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12

Vážená Lenko! Držte se i nadále zásady, že se do vztahů svých synů vměšovat nebudete. Vychovali jste je, jak jste dokázali nejlépe, nyní je to už jejich cesta. Syn se zjevně bude muset sám rozhodnout, zda chce ve svém manželství (v jeho současné podobě) pokračovat.

Jistě, ve vztahu lze setrvávat jen „kvůli dětem“, je však více než vhodné počítat s tím, že se rozhodně nebude jednat o trvale udržitelný vztah. Jediné, co byste synovi mohla navrhnout, je individuální návštěva psychologa - vztahového poradce. Ten mu pomůže utřídit si myšlenky i životní priority tak, aby se váš syn mohl lépe rozhodnout, co si dál se svými vztahy počít.

Vám nezbývá než mu držet palce, aby našel tu nejlepší cestu.

PhDr. Magdalena Dostálová

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 0