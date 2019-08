Příběh Zuzany: Přítel flirtuje s cizími ženami na internetu

S přítelem jsme spolu víc než rok, ale známe se déle. Máme spoustu společných kamarádů, potkávali jsme se na různých akcích a vždy jsme si spolu rozuměli. Ovšem většinou alespoň jeden z nás nebyl tak úplně sám. Až to jednou vyšlo. Já byla bez přítele, on také s nikým nechodil a přeskočila jiskra.



Láska po letech kamarádství

Začali jsme spolu chodit, a protože už jsme se za ty roky celkem znali, po měsíci jsme spolu začali i bydlet. V té době byl náš vztah takový, že jsme věřili jeden druhému, neměli jsme před sebou žádná tajemství, neschovávali jsme jeden před druhým stránky Facebooku, běžně jsme se jeden druhému dívali do mobilu. Ovšem ne z důvodu, abychom se navzájem šmírovali.

Jenže jednoho dne začal přítel přede mnou svůj mobil schovávat. Bylo mi to divné, nevydržela jsem to a zjistila, že ho má zaheslovaný, což nikdy předtím neměl. Po pár dnech jsem se ho zeptala a on mi řekl, že mu prý kluci řekli, že je přeci nenormální, abychom si spolu všechno říkali, že bychom měli mít každý své soukromí. Tak si tedy dal heslo na telefon. Sice jsem si říkala, že to je dost divný argument, ale vzala jsem to. Neměla jsem důvod mu nevěřit.

Virtuální nevěra

Za pár dní se mi na počítači načetl jeho Facebook a viděla jsem zprávy, které si psal s různými, mně neznámými, ženami. Byly to zprávy typu: já bych si tě dal, posílali si navzájem fotky, srdíčka, pusinky... V tu chvíli jsem pochopila: ty zprávy jsou důvod, proč přede mnou schovával mobil.

Hodně mě to zklamalo, zlomilo to moji důvěru k němu. Nenechala jsme si to pro sebe a rovnou se ho na to zeptala. On dokonce tvrdil, že to nechápe, že ty zprávy nepsal on, přece by nikdy nic takového neudělal. A tohle tvrdil stále dokola. Několik dní jsme se spolu moc nebavili. Snažila jsem se vzpamatovat, přesvědčovala jsem samu sebe, že to je možné, třeba si z něj někdo chtěl vystřelit, kamarádi v práci mu možná sebrali mobil a psali to za něj.

Uběhlo pár týdnů, já se z nejhoršího dostala. Utěšovala jsem se i tím, že i kdyby to nakonec psal on, nejednalo se o fyzickou nevěru, jen o nějaké virtuální flirtování. Nikdy jsme před sebou s přítelem netajili hesla od Facebooku, tak jsem se po nějaké době opět zkusila na jeho stránky přihlásit. A zprávy tam byly nové a nové a naprosto stejného ražení jak předtím.

Opustila jsem ho

To už jsem nevydržela, sbalila si své věci a odešla od něj. Naštěstí se mám kam vrátit. Naši mi řekli, když jsem se od nich stěhovala, že mám u nich dveře stále otevřené a můžu se kdykoliv vrátit. Tak jsem se vrátila.

Přítel to vydržel týden a pak za mnou přišel s prosíkem. Přiznal se, že ty zprávy opravdu psal on, že si prostě nemohl pomoci. Bavilo ho to, chlapi v práci mu říkali, že oni to takhle dělají už roky, tak to chtěl vyzkoušet. Prý mu musím odpustit, vždyť mi nebyl nevěrný. Miluje mě, nemůže beze mě být. Jinou nechce. Jenže já mu nevěřím, bojím se, že mi jednou bude nevěrný doopravdy.

Zuzana





Názor odbornice: Zachovejte respekt k partnerovu soukromí

PhDr. Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12.

Vážená Zuzano! Dostala jste se k informacím, které nebyly určeny vám – a náležitě vás tohle zjištění poznamenalo. Bytí ve vztahu neznamená, že přestáváme být sami sebou. Určitá soukromá sféra individuálně každého z nás je nezbytná právě proto, abychom byli schopni fungovat v páru. Do soukromé sféry patří osobní věci včetně elektronických komunikačních prostředků, do kterých si partneři navzájem nechodí. Zachováváme-li tenhle respekt k partnerovu soukromí, vyvarujeme se mnoha nesrozumitelných situací (které mohou být třeba zcela nevinné).

Vy jste každopádně po odhalení nevěry (byť virtuální). Abyste nenasekali ještě více nevratných vztahových poškození, vřele vám doporučuji obrátit se na odborníka – psychologa, partnerského a rodinného poradce, který s léčbou vztahu zasaženého nevěrou pomůže. (Podobně jako se nebudete pokoušet vyléčit si doma zlomenou nohu, ale obrátila byste se na ortopeda.) Poradnu můžete kontaktovat zpočátku klidně sama. Adresu těch pražských naleznete na www.csspraha.cz, mimo hlavní město na www.amrp.cz.

PhDr. Magdalena Dostálová

