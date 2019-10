Příběh Markéty: Milenec se mě odmítá vzdát

Jsem vdaná pět let, děti nemáme. Je mi 32 let a manželovi o čtyři víc. Děti zatím nemáme, zpočátku jsme je ani nechtěli, tedy ne brzy po svatbě, chtěli jsme si nejdřív trochu užívat jeden druhého. Pak do toho přišla manželova kariéra, naskytla se mu skvělá příležitost, pozice, po které toužil. A já mu pochopitelně nechtěla stát v cestě. Taky jsem nechtěla být na všechno sama, bylo jasné, že manžel bude nějakou dobu, než se zapracuje a jejich projekt rozjede, v práci víc než doma. Plány na rodinu jsme tedy odsunuli.



Manžel byl v práci, já byla sama

Jeho nové pracovní zařazení nám sice přineslo peníze, ale vzalo si daň na našem vztahu. Pochopitelně jsme už nebyli spolu, tak jako v prvních letech našeho manželství. A podepsalo se to na našem milostném životě, manžel chodil domů, když už jsem spala, odcházel, když jsem ještě spala. A když už jsme se občas potkali, byl utahaný nebo si zalezl a pracoval. Milovali jsme se maximálně dvakrát třikrát do měsíce. Jednoho dne jsem mu to vyčetla, on se ohradil, že jsem to přece věděla, jak to s námi nějakou dobu bude. Sama jsem ho prý přesvědčovala, že má po té nabídce jít. Pohádali jsme se, jak ještě nikdy.



Dřív, když jsme se na něčem nedokázali shodnout a pohádali jsme se, usmířili jsme se celkem brzy. Tentokrát to ale bylo zlé, manžel byl uražený, že mu vyčítám práci, kterou vzal i kvůli mně. Navíc mu dává dost zabrat, a místo aby měl doma klid, tak narazí na hysterku. Já se zase cítila ukřivděná, že manžel není schopen pochopit, jak se cítím odstrčená.

Sex s jiným

A v tomto krizovém období jsme měli v práci večírek, šéf oslavoval šedesátku. Nejdříve jsme slavili v práci a pak se pár lidí přesunulo do nočního podniku. Mezi nimi jsem byla i já. Chtěla jsem přijít na jiné myšlenky a jen se bavit. No a skončila jsem v kolegově posteli, tedy ne v jeho vlastní, je ženatý, ale dovedl mě do hotelu, kde pracoval jeho kamarád. Domů jsem přišla až nad ránem, děsila jsem se, co na to řekne manžel, jak mu budu vysvětlovat, že se vracím v pět ráno, ale on to ani nezaregistroval.

Hrozně jsem se styděla za to, co jsem udělala. Sex byl sice fajn, líbilo se mi to, ale měla jsem velké výčitky. Byla jsem rozhodnutá, že to byl jednorázový úlet, a tím to i skončilo. Jenže neskončilo, kolega mě ukecal na kafe po práci, že by si se mnou chtěl o všem promluvit. Dopadlo to přesně naopak, než jsem si předsevzala. Žádný konec, ale pokračovali jsme tam, kde jsme po večírku skončili. Scházeli jsme se dál, většinou v bytech, které si můj milenec půjčil od kamarádů nebo i v tom hotelu, kde jsme byli poprvé.

Chci to ukončit

Náš vztah trval necelé dva měsíce, bylo mi s ním dobře, ale výčitky mě pochopitelně neopouštěly. Naštěstí se to doma s manželem urovnalo. Jednoho dne přišel domů s velkou kyticí, omluvil se, že pochopil, jak se cítím a slíbil mi, že se všechno změní. A taky ano, projekt se jim dobře rozjel, nemusel už být v práci tak dlouho. Začali jsme mluvit i o dětech.



S milencem jsem vztah ukončila, řekla jsem mu, že jsme to oba brali jen jako útěk od vlastních domácích problémů. On je také ženatý a s manželkou mu to prý neklape, ale to vím jen od něj. Vždyť také nestál o to, aby se náš vztah provalil a vždy se snažil být brzy doma. Myslela jsem, že to vezme, nikdy jsme si nic neslibovali, neplánovali, náš vztah byl založený jen na sexu. Nikde jsme se spolu neukazovali, nechodili do kina, vinárny, na procházky, nic, jen jsme spolu spali.

Jenže on odmítl, prý se mě nechce vzdát, je mu se mnou dobře a ví, že i mně s ním. Tak proč se rozcházet, nikdo se o nás nemusí nikdo dozvědět, ani jeden z nás to nebude nikde vytrubovat, tak proč bychom spolu nemohli mít občas sex. Já ale nechci, chci se vším skončit. S manželem jsme si to doma urovnali a já už ho nechci dál podvádět. Bojím se ale, aby mu můj milenec o nás neřekl. Jednou mi tím vyhrožoval.

Markéta

Názor odbornice: Na vydírání nereagujte

PhDr. Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12

Vážená Markéto! Vrhneme-li se do nevěry, vždy musíme počítat s tím, že může být prozrazena. Tato dekonspirace potom často mívá devastující dopady na nevěrníkovo okolí, na jeho vztahy s nejbližšími.

Jste nyní v situaci, kdy chcete nevěru ukončit, snad i pracovat na vztahu s manželem. Jen milenec s vámi nespolupracuje, rád by si ponechal vaše společné hezké intimní chvíle. Bude nyní na vaší disciplíně a schopnosti dotahovat záležitosti do konce, jak se celá situace vyvine. Pokuste se promluvit s milencem. Hovořit o tom, že pracujete s mužem na vztahu. Buďte vytrvalá v odmítání kontaktů s milencem, praktikujte jakýsi detox, kdy se nebudete setkáním s ním ani z dálky vystavovat.

Pomůže, když se zároveň zaměstnáte, budete podnikat společné volnočasové aktivity jak s manželem, tak i sama pro sebe. Na vyhrožování milence, že informuje manžela, nelze nijak reagovat, vydírání bych nechala bez odezvy. Bude-li to však nevyhnutelné, změňte pracoviště. Je to jistá daň, ale za přešlapy se platí. Bude to určitě menší ztráta, než kdybyste musela ztratit manžela a vztah, který se vám daří.

