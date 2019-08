Bude pravák, nebo levák? Rozhodne se až ve čtyřech letech

Vědecký tým Claudie Gonzalezové z univerzity v kanadské Albertě zkoumal padesát dětí ve věku od jednoho roku do pěti let. Nabízel jim jídlo nebo hračky k uchopení. Kanadští vědci zjistili, že děti si až do čtyř let věku vybírají na různé úkoly různé ruce.

Levorukost Odhaduje se, že v populaci je přibližně deset procent leváků, muži převažují nad ženami. Zdá se, že četnost levorukosti mírně roste. Pravděpodobným vysvětlením je, že leváci již nejsou diskriminováni a přeučováni jako v minulosti. Pokud jde o genetiku, není to jen o dědičnosti, pokud jsou oba rodiče levorucí, pouze ve 26 procentech případů budou mít i levoruké dítě.



U jídla mají tendenci již od prvního roku používat pravou ruku, u hraček se pravá ruka projevila jako dominantní až mezi třetím a čtvrtým rokem. „Mezi třetím a čtvrtým rokem dochází k vývojovému milníku, možná se děti stanou zručnější, nebo začnou lépe chápat zadané úkoly,“ řekla Gonzalezová serveru InsideScience.com.

I když bude vaše dítě v předškolním věku dávat přednost levé ruce, není to důvod k panice. Dnes se na leváky již nekouká skrz prsty a spoustu problémů, se kterými se dřív museli potýkat, se dá vyřešit pomůckami pro leváky. V Česku je již několik kamenných i online prodejen potřeb pro levoruké, kde seženete vše od nůžek až po kytary.

Kdy se začít zajímat?

„Pozornost lateralitě není třeba věnovat skutečně do čtyř let, pokud však dítě bere tužku střídavě do levé a do pravé ruky i po čtvrtém roce, je dobré se obrátit na odborníka. Ten zjistí, které oko je dominantní, orientovat se můžeme i podle dominance dolní končetiny. Pokud je ruka střídaná, je vhodnější lehce navozovat dominanci té ruky, která je souhlasná s okem,“ radí doktorka Lidmila Pekařová, autorka knihy Jak žit a nezbláznit se.

Nejlepší je obrátit se na pedagogicko-psychologickou poradnu, protože zkřížená lateralita (např. dominantní levé oko a pravá ruka) by mohla dítěti způsobovat problémy s učením. Zkřížená lateralita vznikala mimo jiné i při dřívějším nuceném přeučování leváků na praváky.



Zajímavosti o levácích Na Západě se leváci dočkali emancipace, ale levorukým Arabům je stále ouvej. Levá ruka se v poušti používala k očistě po velké potřebě, proto je dodnes považována za nečistou.

Inuité zase věřili, že leváci jsou čarodějové, japonský muž měl právo svoji manželku-levačku opustit. V některých afrických zemích se levorukým dětem polévala ruka vařící vodou, aby v ní odumřely nervy.

Podle některých studií leváci trpí častěji autismem, dyslexií a poruchami učení. Na druhou stranou jsou prý kreativnější, mají větší slovní zásobu a údajně jsou také inteligentnější. To mimochodem dokazuje i seznam slavných leváků, kam patří například Mozart, Beethoven, Kafka či Barack Obama.

„Dominantní ruka je pro dítě schůdnější při nácviku grafomotorických dovedností, kresby a písma. Obvykle souvisí i s dominancí oka, tedy úlohy opisované z tabule dítě vnímá rychleji, bez zbytečné opakované kontroly, protože nedochází v mozkových hemisférách ke zkřížené reakci na podnět,“ vysvětluje psycholožka Pekařová.

Dominanci oka zjistíte celkem snadno. Nechte dítě kouknout klíčovou dírkou nebo třeba do hledáčku fotoaparátu. U dominance nohy napoví sklouznutí nebo kopnutí do míče.



Lateralita však může být u některých dětí i nevyhraněná, jak u ruky, tak u oka. Existuje i malá skupina lidí (odhaduje se tři až pět procent populace), kteří jsou ambivalentní, stejně zruční na obě ruce. Většinou však vykonávají určité činnosti vždy jednou rukou, podobně jako děti v kanadském výzkumu.