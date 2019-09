Lásku jsem našla díky internetové seznamce, říká hendikepovaná žena

Sedmadvacetiletá hudebnice vzpomínala na střední školu, kdy ji ostatní děti nazývaly kriplem a nechtěly se s ní bavit. Uzavírala se do vlastního světa a smiřovala se s tím, že bude sama, protože nemá se svým hendikepem nárok na normálního muže.

„Narodila jsem se s onemocněním zvaným artrogrypóza. Kvůli němu jsem musela od pěti do třinácti let nosit speciální podpory nohou, abych s berlemi mohla chodit. Bylo to pro mě bohužel natolik bolestivé, že jsem od čtrnácti let raději jezdila na vozíku,“ zavzpomínala.

Podle ní společnost stále nahlíží na lidi s hendikepem jako na méněcenné a neschopné. To jí vadí a právě i kvůli tomu chtěla zveřejnit svůj příběh, aby jiné postižené ženy nevěšely hlavu a nebály se, že je vše ztraceno.

Díka aplikaci Tinder totiž ona sama před třemi lety našla muže, kterého si vysnila. Jak sama říká, je to normální chlap, který je ale neskutečně galantní, ohleduplný a laskavý.

„Robert byl první muž, který se neptal na moje postižení. Zajímalo ho, jaká jsem, co mám ráda. Psali jsme si asi čtrnáct dní a pak mi napsal, jestli bych nechtěla jít na rande. Když jsme se poprvé setkali, zeptala jsem se, jestli o mém postižení věděl. Odpověděl, že ano a není to pro něj podstatné,“ svěřila se Marna pro Daily Mail s tím, že děkuje moderní době za vymoženost v podobě internetu.

Marna o svých zkušenostech a pocitech často píše i na svém profilu na sociální síti, kde má spoustu fanoušků. Ráda inspiruje ostatní a doufá, že jiným hendikepovaným dá svým příběhem alespoň nějakou naději.