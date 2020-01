Pudy už netáhnou, porno může být zdrojem inspirace, říká sexkoučka

Proč mohou svůdná slova ženy víc vzrušit než pornografická videa?

Výzkumy potvrzují, že ženské vzrušení se často neobejde bez kontextu, který je zarámovaný příběhem. Tělesný sex v něm hraje jen malou roli. Ženy mnohem víc vzrušuje celková atmosféra, prostředí, emoce aktérů a vztahové interakce. Erotický audiopříběh posluchačku vizuálně nesvazuje, může si do něj dosadit, co a hlavně koho chce. Jeden a ten samý scénář si ve fantazii každá žena přetvoří podle svého s nuancemi, které jsou jí blízké, zapadají do světa jejích představ, preferencí a jsou částí jí samotné.